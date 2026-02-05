YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык

YouTube предоставил россиянам доступ к функции автоматического дубляжа видеороликов. Она позволяет в реальном времени переводить видео на русский язык с английского – он официально добавлен в список поддерживаемых. YouTube был в числе первых сервисов, поддержавших санкции против россиян.

Внезапная оттепель

Видеосервис YouTube активировал функцию автоматического дубляжа видеороликов с английского языка – теперь она доступна всем пользователям вне зависимости от страны проживания. Россияне тоже могут воспользоваться ею – более того, доступен дубляж на русский язык. Об этом YouTube сообщил на своей официальной странице техподдержки.

Государственный язык России официально добавлен в список поддерживаемых для автоматического дубляжа как с английского, так и обратно на английский. Никакие «костыли» городить не придется – все работает «из коробки», без каких-либо ограничений.

Это вызывает вопросы ввиду того, что YouTube – один из первых иностранных сервисов, решивших поддержать антироссийские санкции. В частности, в качестве своей реакции на нынешнюю геополитику России YouTube отключил монетизацию всем блогерам, к этой самой геополитике отношения не имеющим.

germany_photography / Pixabay YouTube не стал лишать россиян функции автоматического дубляжа

К моменту выхода материала представители YouTube не раскрывали причин своего внезапного поворота к россиянам лицом. Напомним, YouTube в России замедлен с июля 2024 г. Власти страны обвиняют во всем Google, утверждая, что все дело в устаревших кеширующих серверах, но россияне давно нашли различные способы принудительного «омоложения» этих серверов.

Английский можно не учить

Функция автоматического дубляжа на YouTube позволяет россиянам смотреть ролики любых блогеров говорящих на английском, не утруждая себя попытками перевести их речь в голове. Также можно не пользоваться автоматическими субтитрами, которые очень часто работают некорректно, выдавая в виде текста совсем не те слова. Что произносятся в ролике.

Редакция CNews убедилась в работоспособности этого нововведения на нескольких не связанных между собой видео с произвольно взятых каналов. Все работает без задержек, то есть это своего рода полностью синхронный перевод.

Пример работы автодубляжа в YouTube через мобильный браузер

Но важно подчеркнуть, что пока эта опция доступна не на всех существующих роликах. Кроме того, владельцы каналов могут принудительно отключить автодубляж для своих видео.

Новшество YouTube фактически позволяет не тратить время и финансы на изучение английского языка, тем, кому оный требуется исключительно для просмотра иностранных видео в Сети и не пригождается более нигде.

Работы еще много

Разработка функции автодубляжа в составе YouTube велась на протяжении более трех лет. О ее существовании впервые стало известно в июне 2023 г., когда издание The Verge опубликовало статью о начавшемся ее тестировании.

Важно подчеркнуть, что перевести видео на русский можно пока исключительно с английского языка. Об этом написано в справочной информации YouTube.

Да и в целом новая функция постоянно вертится вокруг английского. Перевести видео с этого языка можно на 20 языков, а перевести на английский – с 28 языков.

Список поддерживаемых языков

Дубляж, к примеру, с корейского или польского на русский не заявлен.

Блогеры могут быть против

Технология автоматического дубляжа основана на разработанной Google нейросети Aloud. Перевод происходит не во время просмотра – звуковые дорожки создаются в момент, когда автор ролика загружает его на свой канал.

Владельцы каналов могут отключить функцию автоматического дубляжа для своих роликов или удалить аудиодорожку для одного или нескольких языков.

Взять пример с России

Для ряда российских пользователей функция автоматического дубляжа видео на YouTube и других сервисах – вовсе не новшество. Как сообщал CNews, такая опция существует в отечественном «Яндекс Браузере» с лета 2021 г.

Поначалу россиянам предлагался перевод только англоязычных видео, а немного позже появилась поддержка испанского, французского и немецкого языков. В дальнейшем разработчики добавили поддержку китайского, корейского и японского языков, а также научили «Яндекс Браузер» синхронно переводить прямые трансляции.

Однако «Яндекс Браузером» пользуются далеко не все россияне. В январе 2026 г. он был на втором месте по популярности с долей рынка 22,82%, уступая в этом плане американскому Google Chrome с его 57,35% (статистика StatCounter). В топ-5 также входят Apple Safari (6,98%), Opera (5,04%) и Microsoft Edge (3,73%).

Edge не пользуется популярностью не только в России – в мире его доля в январе 2026 г. составляла всего лишь 4,65%. Весной 2024 г. Microsoft даже пошла на хитрость и скопировала функцию автоматического дубляжа у «Яндекс Браузера», чтобы повысить привлекательность Edge в глазах пользователей. Но, как показала практика, это не помогло.