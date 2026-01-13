Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Wildberries выкупила три юрлица, которые понадобились ей для реализации планов строительства центров обработки данных. Компания хочет обеспечить себя мощностями дата-центров, в том числе для развития искусственного интеллекта.



Приобретение Wildberries

Wildberries&Russ (ООО «РВБ») стала владельцем трех юрлиц, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Компании нужны ей для строительства центров обработки данных (ЦОД). С 29 декабря 2025 г. РВБ на 100% принадлежат ООО «АМ-Групп», ООО «Инвест Плюс» и ООО «Сакцес».

«Указанные юрлица приобретены для реализации ранее анонсированных планов компании по строительству собственных центров обработки данных», — пояснили представители Wildberries&Russ.

Приобретенные Wildberries компании являются собственниками ООО «Инвестстройгрупп». Его основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В пояснительной записке к бухотчетности за 2024 г, как выяснило агентство, говорится о планах по созданию объекта ЦОД.

Планы по строительству ЦОД

Wildberries уже запустила в 2023 г. ЦОД в Электростали (Московская область), мощностью 4 МВт, как указано на ее сайте. Объект состоит из трех модулей с 7 тыс. серверов, размещенных в 288 стойках. В 2025 г. компания планировала пустить в эксплуатацию в Подмосковье еще два более мощных центра — в Дубне и Наро-Фоминске (по 8 МВт).

Wildberries У Wildberries уже есть опыт строительства ЦОД

В ноябре 2025 г., как стало известно CNews, Wildberries&Russ приступила к поиску подрядчиков для строительства в Екатеринбурге ЦОД под задачи, связанные с искусственным интеллектом. В документах, размещенных в системе коммерческих закупок Bidzaar, была информация о том, что этот дата-центр может быть не единственным и упоминался и проект в Самаре. На сайте «ЦОД Wildberries» отмечалось, что к 2027 г. суммарная мощность ее ЦОДов должна достичь 20 МВт.

ИИ Wildberries намеревалась интегрировать во все проекты экосистемы. Она уже запустила умный поиск по фото, нейросеть для генерации описаний товаров, виртуальную фотостудию для карточек и другие решения.

Целью создания дата-центров компания декларировала предсказуемость, выполнение всех критических процессов на собственных мощностях и контроль.

Спрос на ЦОД в России

В России наметился критический дефицит свободных мест в дата-центрах. Цены при этом стремительно растут — аренда места в стойке в Москве обходится в более 150 тыс. руб., заполненность стоек сохраняется на уровне 99%. В 2025 г. большинство запусков строящихся и проектируемых ЦОДов перенесено на более длительный срок — на 2026-2027 гг., причина этого — проблемы с финансирование.

В декабре 2025 г. CNews писал о том, что Правительство займется созданием цифровой платформы, которая, по его мнению, поможет развитию ЦОД.

В 2024 г. госсектор обеспечил 50% выручки на российском рынке проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию ЦОД, потратив 60 млрд руб. на проекты для МВД, Минприроды, ФНС и ФМС. Государство стало крупнейшим заказчиком новых дата-центров.