Разделы

Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Инфраструктура Маркет Искусственный интеллект axenix
|

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Wildberries выкупила три юрлица, которые понадобились ей для реализации планов строительства центров обработки данных. Компания хочет обеспечить себя мощностями дата-центров, в том числе для развития искусственного интеллекта.

Приобретение Wildberries

Wildberries&Russ (ООО «РВБ») стала владельцем трех юрлиц, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Компании нужны ей для строительства центров обработки данных (ЦОД). С 29 декабря 2025 г. РВБ на 100% принадлежат ООО «АМ-Групп», ООО «Инвест Плюс» и ООО «Сакцес».

«Указанные юрлица приобретены для реализации ранее анонсированных планов компании по строительству собственных центров обработки данных», — пояснили представители Wildberries&Russ.

Приобретенные Wildberries компании являются собственниками ООО «Инвестстройгрупп». Его основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В пояснительной записке к бухотчетности за 2024 г, как выяснило агентство, говорится о планах по созданию объекта ЦОД.

Планы по строительству ЦОД

Wildberries уже запустила в 2023 г. ЦОД в Электростали (Московская область), мощностью 4 МВт, как указано на ее сайте. Объект состоит из трех модулей с 7 тыс. серверов, размещенных в 288 стойках. В 2025 г. компания планировала пустить в эксплуатацию в Подмосковье еще два более мощных центра — в Дубне и Наро-Фоминске (по 8 МВт).

tsod700.jpg

Wildberries
У Wildberries уже есть опыт строительства ЦОД

В ноябре 2025 г., как стало известно CNews, Wildberries&Russ приступила к поиску подрядчиков для строительства в Екатеринбурге ЦОД под задачи, связанные с искусственным интеллектом. В документах, размещенных в системе коммерческих закупок Bidzaar, была информация о том, что этот дата-центр может быть не единственным и упоминался и проект в Самаре. На сайте «ЦОД Wildberries» отмечалось, что к 2027 г. суммарная мощность ее ЦОДов должна достичь 20 МВт.

ИИ Wildberries намеревалась интегрировать во все проекты экосистемы. Она уже запустила умный поиск по фото, нейросеть для генерации описаний товаров, виртуальную фотостудию для карточек и другие решения.

Целью создания дата-центров компания декларировала предсказуемость, выполнение всех критических процессов на собственных мощностях и контроль.

Спрос на ЦОД в России

В России наметился критический дефицит свободных мест в дата-центрах. Цены при этом стремительно растут — аренда места в стойке в Москве обходится в более 150 тыс. руб., заполненность стоек сохраняется на уровне 99%. В 2025 г. большинство запусков строящихся и проектируемых ЦОДов перенесено на более длительный срок — на 2026-2027 гг., причина этого — проблемы с финансирование.

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews
цифровизация

В декабре 2025 г. CNews писал о том, что Правительство займется созданием цифровой платформы, которая, по его мнению, поможет развитию ЦОД.

В 2024 г. госсектор обеспечил 50% выручки на российском рынке проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию ЦОД, потратив 60 млрд руб. на проекты для МВД, Минприроды, ФНС и ФМС. Государство стало крупнейшим заказчиком новых дата-центров.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг CRM-систем

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ESB-платформ

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Власти США расследуют, как ЦОД влияют на рост цен на электроэнергию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще