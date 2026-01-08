T2 купил платформу для общения компаний с клиентами через «Вконтакте» и Avito

Сотовый оператор Т2 приобрел CPaaS-платформу Umnico. Сервис предназначен для корпоративных пользователей и обеспечивает взаимодействие с клиентами через мессенджеры, социальные сети и классифайды, включая «Вконтакте», Max и Avito.

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») сообщил о приобретении омниканальной коммуникационной платформы Umnico. Сумма сделки не разглашается.

Umnico представляет из себя комплексное CPaaS-решение (коммуникационная платформа как услуга) для бизнеса, позволяющие управлять клиентскими коммуникационными в едином интерфейсе.

Платформа предлагает функциональность централизованного управления перепиской в мессенджеры и социальных сетях, онлайн-чат для сайта с инструментами веб-аналитики, маршрутизацию диалогов, а также API (интерфейс программирования приложений) для интеграции с внутренним бизнес-системами компаний.

Фотобанк Фотодженика - Vadymvdrobot Сотовый оператор Т2 купил CPaaS-платформу Umnico для взаимодействия с клиентами через мессенджеры и социальные сети

Umnico поддерживает работы с ключевыми каналами коммуникации, включая мессенджеры, социальные сети, маркетпалейсы, а также винт грацию с востребованными CRM-системами (система управления взаимоотношениями с клиентами) с и рядом других сервисов, востребованных среди малого и среднего бизнеса.

Синергия между «Т2 Мобайл» и Umnico

В «Т2 Мобайл» полагают, что Umnico представляет из себя «зрелый» продукт, со стабильностью и масштбаируемостью интеграций, а также высокой скоростью подключения новых каналов и экспертизой команд, соответствующим текущим запросам рынка B2B-коммуникаций.

«Интеграция платформы Umnico в контур группы компаний Т2 позволит оператору предложить корпоративным клиентам единой цифровое пространство для взаимодействия с их конечными покупателями», - заявили в «Т2 Мобайл». - Объединение ресурсов Т2 и SaaS-возможностей (ПО как услуга) Umnico поможет продвинуться в развитии перекрестных продаж, повысить ценности существующей абонентской базы B2B и выйти на новые сегменты аудитории».

Возможности Umnico

Согласно сайту Umnico, платформа обеспечивает коммуникации через Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, «Вконтакте», «Одноклассники», Max, Avito, Discord, Viber и электронную почту. WhatsApp, Facebook и Instagram принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской. Facebook, Instagram, Viber, Discord заблокированы в России, WhatsApp находится в процессе блокировки.

Пользовательское соглашение на сайте Umnico заключается от лица «Т2 Мобайл». Правообладателем платформы Umnico указано ООО «ТДМ Тех», подконтрольное «Т2 Мобайл».

Технических соисполнителем указано ООО «Омнитех». По данным базы «Контур.Фокус», эта компания полностью принадлежит ее гендиректору Елене Матусевич. Ее выручка в 2024 г. составила 55,7 млн руб., чистый убыток - 2,5 млн руб.

Российский рынок унифицированных коммуникаций

В 2023 г. российский рынок унифицированных коммуникаций, по данным J’Son&Partners, составил 81 млрд руб. Рынок состоит из следующих сегментов : ВКС (видео-конференц-связь), корпоративная телефония, корпоративный мессенджер и копроратвиыне почтовые решения.

На сегмент корпоративного мессенджинга в 2023 г. пришлось 11,1 млрд руб. Развитие отечественных решений на данном рынке ускорилось после ухода Slack и Microsoft. Доля российских разработчиков унифицированных коммуникаций на всем рынке увеличилась с 29% в 2021 г. до 45% в 2023 г. Весь рынок к 2028 г. вырастет до 164 млрд руб., доля российских разработчиков на нем составит 91%.

IPO Iva Technologies

В 2024 г. компания Iva Technologies - российский разработчик решений для унифицированных коммуникаций - провел IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 3,3 млрд руб., размещение прошло по верхней границе ранее объявленного ценовото коридора - 280-300 руб. за одну акцию.