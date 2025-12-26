«Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой

«Яндекс» запустил сервис «Радио», который позволяет слушать более российских 300 радиостанций. Он бесплатный – монетизация реализована за счет рекламы. Ранее у «Яндекса» был сервис с таким же названием – его закрытию в 2020 г. предшествовал скандал с радиохолдингами. Конкурентов у «Радио» много – в Рунете существует множество программ и веб-сайтов с тысячами радиостанций по всему миру и без рекламы.

«Радио» возвращается

«Яндекс» сообщил CNews о запуске сервиса «Радио», при помощи которого россияне смогут слушать радиостанции. На момент начала работы проект открывал доступ более чем к российским 300 станциям. Есть возможность слушать версию эфира нужного радио для своего региона.

Сервис «Радио» работает в режиме бета-тестирования и существует в виде веб-версии и приложений под Android и iOS. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросами о сроках завершения тестирования, возможности появления «Радио» в виде программы под Windows, macOS и Linux и ожидает ответа.

Также редакция CNews выяснила, что на момент выхода материала веб-версия «Радио» работала без необходимости авторизации в экосистеме «Яндекса».

Запуск или перезапуск

«Радио» – это новый сервис «Яндекса» в плане функциональных возможностей, но не в плане названия. В 2015 г. сервис запустил проект «Радио», просуществовавший до 2020 г. Концепция у него была совсем другая – это был музыкальный сервис, и он навлек на «Яндекс» гнев российских радиохолдингов и радиовещателей.

Веб-версия «Радио» работает в любом современном браузере, даже на смартфоне

Как сообщал CNews, им не понравилось, что в разделе сервиса «Как на радио» упоминались названия радиостанций – это не было согласовано с ними. В 2020 г. сервис «Радио» был закрыт, и «Яндекс» сосредоточился на проекте «Музыка».

На вопрос CNews о том, связан ли новый сервис «Радио» с одноименным старым представители «Яндекса» ответили: «"Яндекс" прекратил работу над приложением "Яндекс.Радио" в 2020 г. и не осуществляет его техническую поддержку. Сервис "Яндекс.Радио" уже более пяти лет недоступен для скачивания в Google Play и App Store. "Яндекс Радио" в текущей версии – это не перезапуск, а новый самостоятельный продукт с другим функционалом: агрегатор эфиров более 300 радиостанций, интерактивными возможностями (добавление треков в коллекцию, реакции) и интеграцией с рекламной платформой "Яндекса"».

Бесплатно, но со спамом

К числу особенностей проекта «Радио» разработчики отнесли возможность распознавания треков в эфире радиостанций и перемещения их в свой плейлист в «Яндекс Музыке». При этом, в отличие от «Музыки», сервис «Радио» бесплатный и не требует подписки «Яндекс Плюс». В «Яндексе» сообщили CNews, что монетизироваться он будет за счет рекламы.

«"Яндекс Радио" будет интегрировано с технологической рекламной платформой "Яндекса" для автоматизации покупки и продажи рекламы. Это также откроет возможности для новых форматов, сочетающих аудио- и видеоформаты в рамках одной рекламной кампании», – заявили CNews представители «Яндекса».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей «Яндекса», сервис «Радио» работает на базе собственного плеера, и одновременно «тесно интегрирован с решениями "Индустриального радиоплеера"». «Индустриальный радиоплеер» работает с 2020 г. представляет собой отраслевую платформу для распространения эфирных российских радиостанций в интернете.

За «Индустриальным радиоплеером» стоят отечественные радиохолдинги ЕМГ, «ГПМ радио», «Русская медиагруппа» и Krutoy Media.

А нужно ли

С одной стороны, в мире явное засилье музыкальных стриминговых сервисов. В России их очень много – к примеру, «Звук», «МТС Музыка», «Яндекс Музыка». Многие россияне также качают музыку гигабайтами со всем известных сайтов.

Maximilian Hofer / Unsplash Радио по-прежнему слушают миллионы россиян

Нельзя не обратить внимание и на исчезновение приложения «FM-радио» из прошивок многих смартфонов. Хотя нужный софт по-прежнему можно скачать из сторов и затем использовать проводные наушники в качестве антенны.

С другой стороны, в России десятки радиостанций, вещающих как в интернете, так и в FM-диапазоне. Многие из них, например, «Наше радио», «Европа плюс», «Максимум» или «Русское радио», существуют даже не годами – десятилетиями.

Неугасающий интерес россиян к прослушиванию радио подтверждает и статистика Mediascope, согласно которой в I квартале 2025г . хотя бы раз в месяц радио слушали 85% горожан старше 12 лет. При этом среднесуточный охват за тот же период составил 51% населения России.

Конкурентов много

Важно отметить, что «Радио» – далеко не уникальный сервис на просторах Рунета. Аналогичных проектов довольно много, и каждый из них умеет определять то, что звучит в эфире.

Некоторые сервисы существуют только в виде веб-версии, у других есть мобильное приложение. Третьи реализованы в виде программ для Windows. Многие из них при этом не ограничиваются российскими радиостанциями и могут воспроизводить музыку со всего света. Часто каталог станций в них сформирован не только по алфавиту, но и по жанрам музыки.