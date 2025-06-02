В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и мобильный оператор билайн продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России. Базовая станция Yadro BTS8100 обеспечивает покрытие стенда «ИКС Холдинг» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Отечественное решение для телекома

В ходе демонстрации успешно осуществили голосовые звонки с использованием технологии GSM и передачу данных по технологии LTE, используя коммерчески доступные абонентские устройства, в том числе планшеты KVADRA_T (бренд персональных устройств компании Yadro).

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro: «Мультистандартная базовая станция Yadro соответствует самым высоким стандартам надежности, доступности и масштабируемости для развития телекоммуникационных сетей операторов мобильной связи. Строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов, и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего».

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора по технике, билайн: «Yadro совершает то, что еще несколько лет назад казалось сложной задачей, — создает полноценное отечественное решение для телекома. Их вклад критически важен для отрасли: это не только технологии "здесь и сейчас", но и фундамент для развития сетей следующего поколения. Мы уверены, что именно такие проекты определят цифровое будущее России».

Базовая станция Yadro BTS8100 — это мультистандартное оборудование высокой емкости, поддерживающее современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready, что сделает возможным включение технологии 5G с помощью обновления программного обеспечения, без замены аппаратной части. В решении Yadro предусмотрена поддержка всех необходимых диапазонов частот: 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц.