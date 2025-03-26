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Rubytech отчиталась о рекордной выручке

Группа Rubytech, разработчик решений для ИТ-инфраструктуры высоконагруженных систем и производитель программно-аппаратных комплексов, сегодня опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Выручка компании выросла на 45% с 2023 года, до 44,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 5,8 млрд рублей (+54% год к году).

ПАКи и инфобез

Основной вклад в выручку группы Rubytech вносит ИТ-инфраструктура высоконагруженных систем (ИВНС) с долей 86%. Она включает в себя продажу собственных продуктов — программно-аппаратных комплексов (ПАК) под брендом «Скала^p» и лицензий на ПО, реализацию сторонних продуктов, а также профессиональные ИТ-услуги, сервис и техническую поддержку. Доля собственных продуктов в общей выручке группы достигла 51%, увеличившись на 20 п. п. по сравнению с 2021 г., что соответствует стратегии компании по развитию собственных продуктов и увеличению их доли в выручке.

Направление ИВНС в выручке Rubytech по итогам прошлого года выросло на 54%, до 38,4 млрд руб. На это, согласно пресс-релизу компании, повлиял активный рост продаж собственных программно-аппаратных комплексов «Скала^р» и соответствующих лицензий.

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Выручка компании выросла на 45% с 2023 года

Вторым по объёму является направление информационной безопасности, которое составляет 13% выручки и включает в себя реализацию сторонних продуктов, а также оказание профессиональных услуг в области информационной безопасности, включая построение защищенных ИТ-инфраструктур. Выручка от направления информационной безопасности выросла в 2024 году на 8% до 5,8 млрд руб.

Промышленная автоматизация является третьим направлением, которое компания начала активно развивать. По итогам 2024 года услуги в области промышленной автоматизации — разработка инфраструктурных решений для поддержки управления производством, высокоточного моделирования и планирования пока составили 1% в выручке.

Быстрее рынка

Целевые рынки Rubytech, по оценкам консалтинговой компании Б1, данные которой приводятся в пресс-релизе, суммарно оцениваются в 600+ млрд руб. в 2024 г. с прогнозируемым увеличением в интервале 15%-20% ежегодно до 2030 г., что опережает темпы роста ИТ-расходов в сегментах B2G и B2B Enterprise. Драйверами развития рынка являются цифровизация бизнеса и государства, наращивание объема данных и спроса на вычислительные мощности, расширение ИТ-инфраструктуры облачных платформ в России, а также ужесточение требований регулятора в области критической информационной инфраструктуры и импортозамещения.

Комментируя рыночную конъюнктуру, CEO группы Rubytech Игорь Ведёхин отметил, что благодаря экспоненциальному росту данных и ужесточению требований к критической инфраструктуре сегмент ИВНС развивается быстрее общего ИТ-рынка. Также он отмечает, что на этом фоне российские программно-аппаратные комплексы достигли высокой технологической зрелости и успешно конкурируют со своими зарубежными аналогами как по функциональности, так и по экономике владения.

Компания указывает, что её основными клиентами являются организации финансового сектора и органы государственного управления, уровень цифровизации которых наиболее высокий в России и они обладают крупнейшими ИТ-бюджетами. При этом для расширения клиентской базы была начата экспансия в такие индустрии как ритейл, промышленность, телеком, ТЭК.

Также среди своих стратегических приоритетов Rubytech указывает расширение функциональности ПАК «Скала^р», увеличение доли собственных аппаратных компонентов для усиления независимости от внешних поставщиков и роста маржинальности.

Отдельно Rubytech отмечает направление развития специализированных решений для поддержки искусственного интеллекта, информационной безопасности и сетевой балансировки. В рамках этой стратегии группа Rubytech в этом году начала выпуск нового ПАК «Скала^р» для работы с моделями искусственного интеллекта, который позволяет значительно сократить время на внедрение прикладных ИИ-приложений, оптимизировать использование производственных ресурсов и повысить качество сервисов.

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