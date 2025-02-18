Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

В Windows 11 отключена функция «История местоположений» (Location History), которая позволяет приложениям знать, где в данный момент находится компьютер и, соответственно, его владелец. Эта опция была частью системы на протяжении многих лет – доступ к ней был, например, у ассистента Cortana, которого вырезали из Windows полтора года назад.

Масштабы слежки сократились

Операционная система Windows 11 стала немного менее активно следить за пользователем – Microsoft удалила из нее функцию «История местоположений» (Location History), доступ к которой могли получить многие приложения, пишет портал Bleeping Computer. Эта функция была в составе Windows 11 на протяжении многих лет, ввиду того, что отследить с ее помощью местоположение пользователя мог даже виртуальный ассистент Cortana.

Этот помощник появился во времена Windows 10, вышедшей в 2015 г. В августе 2023 г. Microsoft избавилась от него, заменив на нового ассистента Copilot.

К моменту публикации материала «История местоположений» была удалена только из новейших предварительных сборок Windows 11, то есть бета-версий и сборок для разработчиков. По сути, это API, с которыми могли взаимодействовать самые разные программы – как фирменные Microsoft, так и разработанные сторонними компаниями и частными программистами. Он называется Windows.Devices.Geolocation.

Microsoft Windows 11 стала менее активно следить за пользователями

При помощи этого API программы могли собирать и хранить данные о местоположении ПК или ноутбука на Windows за последние 24 часа. Количество записей в логе ограничивалось на отметке 3600.

Во благо пользователей

Microsoft в свое время попыталась объяснить пользователям, что функция слежки за их перемещениями – исключительно им во благо. При помощи «Истории местоположений», как уверял софтверный гигант, приложения могли, в том числе, выдавать более точные рекомендации. С учетом того, что весь мир осведомлен о любви Microsoft к заработку денег на продаже пользовательских данных сторонним компаниям, не все пользователи поверили ей.

В заявлении об отключении столь спорной функции сказано: «Мы прекращаем поддержку и удаляем функцию "История местоположений", при помощи которой Cortana могла получать доступ к 24-часовой истории местоположений устройства при включенной геолокации». Microsoft добавила также, что после отключения этой опции координаты пользователя больше не будут сохраняться локально, а все настройки, связанные с ней, исчезнут из приложения «Параметры». В настоящее время они находятся в разделе «Конфиденциальность и безопасность» в пункте «Местоположение».

Разработчикам приготовиться

В объявлении софтверной корпорации обратить внимание на то, что Microsoft «отменяет», фактически, только сохранение истории местоположения пользователя, притом локальное. Windows 11 по-прежнему сможет отследить текущее место дислокации пользователя, если не отключить геолокацию в настройках.

Разработчикам, чьи приложения используют функцию «История местоположений», потребуется внести правки в код своих утилит. Им потребуется отключить обращение к функции GetGeopositionHistoryAsync, в противном случае их софт может начать сбоить, пишет портал Bleeping Computer.

Невелика потеря

К моменту выхода материла Microsoft никак не объясняла свое решение об отключении API Windows.Devices.Geolocation и не комментировала те неудобства, которые создало разработчикам ее решение. Между тем, без пользовательских данных корпорация совершенно точно не останется.

С релизом в 2015 г. ОС Windows 10 мир столкнулся с неуемным желанием Microsoft знать все о каждом пользователе – в системе появилась телеметрия. Microsoft собирала огромные массивы данных, в том числе и текст, набираемый на клавиатуре и получила в ответ кипу судебных исков и негативных отзывов, которые вынудили ее сбавить обороты и уменьшить количество и разнообразие аккумулируемых пользовательских данных.

Windows 11 унаследовала весь объем инструментов слежки за пользователями и даже получила новую функцию Recall, аналог TimeMachine от Apple. В начале 2023 г. CNews писал, что Windows 11 сливает в Microsoft в десятки раз больше данных, чем Windows XP.