В России запущена косметологическая нейросеть для диагностики проблем кожи

В России успешно запущена нейросеть, которая определяет проблемы кожи человека по фотографии и выдает рекомендации по подбору уходовых косметических средств. Данные для обучения модели ИИ-косметолога собираются в центрах диагностики кожи крупного российского производителя уходовой косметики «Гельтек».



Онлайн и офлайн

Офлайновые центры диагностики «Гельтек» начали свою работу с 2021 года. Сейчас они функционируют в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. В этих центрах посетители могут получить бесплатную консультацию косметолога с подбором индивидуального комплекса уходовой косметики. На сегодняшний день этой услугой воспользовались более 25 000 человек.

Жителям других городов «Гельтек» с 2021 года предлагает аналогичную услугу онлайн. Однако высокий спрос на нее привел к необходимости искать решение, которое позволило бы проводить консультации с минимальным участием специалистов-косметологов, но с таким же уровнем качества.

Geltek Skin Assistant распознает 12 проблем с кожей и предлагает пользователю те или иные уходовые продукты

Выходом стало создание косметологической нейросети Geltek Skin Assistant. Идея пришла в голову основателю компании «Гельтек» Сергею Киршу. «Kodak проиграл рынок, потому что не стал уходить в цифру, ведь «цифра хуже пленки». Nokia проиграла рынок, потому что «ну зачем эти смартфоны». Хотя там были умные головы! Но они не рассмотрели перспективы новых технологий. С ИИ происходит тоже самое — он уже с нами, уже развивается. Вопрос, кто первый начнет включать его в свои разработки и учиться использовать каждый день», — говорит Сергей.

На создание ИИ-сервиса для диагностики кожи ушло 9 месяцев. Разработку вела собранная специально для этой цели проектная группа в тесном сотрудничестве со специалистами «Гельтека». Весь проект стоил компании 7 млн рублей.

Geltek Skin Assistant распознает 12 проблем с кожей (акне, расширенные поры, морщины, пигментация и пр.) и предлагает пользователю те или иные уходовые продукты для регулярного применения и коррекции выявленных недостатков. Это первая и пока единственная в России нейросеть для диагностики проблем кожи по фотографии.

Быстрый результат

Онлайн-консультация с живым косметологом занимает 30 минут, нейросеть выдает результаты сканирования лица уже через минуту. При этом время ожидания консультации у Geltek Skin Assistant равно нулю. В случае косметолога-дерматолога, естественно, приходится ждать, пока врач освободится. Конечно, ничто не заменит квалифицированную медицинскую помощь. Но иногда просто нет времени или возможности обратиться за ней. Или же проблемы не настолько велики, чтобы идти к врачу. Ну или просто нужна консультация в подборе домашнего ухода. Во всех этих случаях быстро и качественно поможет ИИ-сервис.

На сегодняшний день Geltek Skin Assistant проанализировала более 33 тысяч фотографий, сделанных в офлайновых центрах диагностики кожи «Гельтек». База данных, на которой тренируется нейросеть, постоянно пополняется, в нее добавляются новые снимки несовершенств кожи.” Уже сейчас сервис обеспечивает весьма точную диагностику, достигнув особенно хороших результатов в работе с морщинами и акне” — говорит Сергей Кирш.

Клиника предлагает получить результаты диагностики онлайн

Кроме того, разработчики заявляют, что Geltek Skin Assistant умеет точно выявлять такие проблемы кожи, как круги под глазами, сухая кожа, морщины, расширенные поры, акне, купероз, пигментация, милиумы, розацеа, птоз, покраснение. Сервис выдает для ознакомления подробные описания обнаруженных недостатков, а затем подбирает персональную схему ухода с применением средств «Гельтек», которая, по словам создателей сервиса, поможет улучшить состояние кожи.

Крупные мировые бренды косметики также используют возможности ИИ. Например, у Neutrogena и Vichy есть подобные Geltek Skin Assistant сервисы. В России же этот опыт один из первых. По мнению создателей, сервис позволит покупателям проще, быстрее и точнее подбирать косметические средства для повседневного ухода. При этом пользователь получает консультацию ИИ-косметолога, а компания «Гельтек» — ценную информацию для дальнейших исследований и разработок.

Для того, чтобы бесплатно воспользоваться Geltek Skin Assistant, достаточно отсканировать QR-код в разделе «AI сервис диагностики кожи» на официальном сайте «Гельтек» и следовать подробным инструкциям. Дальнейшее развитие сервиса предполагает обучение нейросети на постоянно растущей базе фото, расширение перечня диагностируемых проблем и повышение точности диагностики.