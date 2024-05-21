Офисные работники придумали, как с помощью Windows обмануть руководство и меньше работать. Россияне так не смогут

Пользователи стали обманывать руководство, демонстрируя им поддельный экраны обновления системы, чтобы тратить меньше времени непосредственно на работу, находясь в офисе. Microsoft особенно часто выпускает апдейты своих ОС, так что она поневоле замешана в этой схеме. Россияне не смогут ею воспользоваться – Microsoft постоянно закрывает им доступ к апдейтам.

Лень на выдумки хитра

Привыкшие к удаленной работе пользователи, которых заставили вернуться в офис, придумали почти идеальный способ трудиться меньше и при этом не рисковать остаться без работы или получить выговор. Как пишет TechSpot, они начали демонстрировать руководителям поддельные экраны обновления системы – этот процесс, как правило, занимает немало времени, так что у них появляются дополнительные несколько минут прямо во время рабочего дня, чтобы почти законно ничего не делать.

Особенно хорошо это работает с компьютерами на базе Windows, поскольку Microsoft выпускает обновления для своей ОС с завидной регулярностью, и к этому уже давно все привыкли. Поэтому один или несколько поддельных апдейтов всегда можно сымитировать без особого риска быть пойманным на обмане.

Программировать или рисовать не нужно

Как пишет TechSpot, идея с поддельными окнами обновлений получила очень широкое распространение. Оказалось, что для этого даже не нужно располагать знаниями в программировании или в работе с изображениями – существуют отдельные сервисы, которые могут за мгновение вывести на дисплей окно с поддельным процессом обновления ОС.

Например, существует веб-сайт White Screen, на который внимание общественности обратил пользователь заблокированной в России соцсети Х под псевдонимом Matty McTech.

Как убедилась редакция CNews, White Screen – это полноценный сервис, в котором можно выбрать, например, версию ОС, которая якобы должна обновляться. Доступны, в частности, Windows 11, 10 и даже Windows XP, но опционально можно выбрать macOS, и Ubuntu.

Сайт позволяет даже кастомизировать экран обновления, например, выбрать процент завершения процесса и то, как много времени потребуется до достижения 100%. При желании можно выделить себе хоть целый час рабочего времени и даже больше на «вынужденный» перерыв в работе.

Пара кликов - и поддельный экран обновления готов

Также можно сымитировать выход ОС из строя. White Screen позволяет выводить на экран окно так называемого «синего экрана смерти» (BSOD), хорошо знакомого всем пользователям Windows, особенно старых ее версий. Но, если экран обновления, создаваемый при помощи White Screen, неотличим от настоящего, то в случае с BSOD опытный пользователь легко распознает фальшивку.

Секрет в умеренности

Эксперты TechSpot не рекомендуют пользоваться предоставляемыми White Screen слишком уж часто. В противном случае руководство, заставившее подчиненных вернуться из дома в офис, может легко отправить их обратно, но уже не на удаленку, а в центр занятости.

Также этот способ сокращения рабочего времени, вероятно, не подойдет в компаниях, где обновление системы на рабочем ПК происходит не автоматически, а по разрешению системного администратора. В этом случае один звонок в ИТ-отдел может вскрыть всю аферу.

Обман руководства может не сработать и в России. Как сообщал CNews, в сентябре 2022 г. Microsoft запретила россиянам обновлять Windows, хотя к концу 2022 г. сняла это ограничение. Однако позже оно вновь вступило в силу и действовало вплоть до мая 2024 г.

Лучше поддельный BSOD , чем подлинный

На фоне всех тех санкций, которыми Microsoft завалила россиян, особенно своих бизнес-клиентов, можно предположить, что доступ к апдейтам ОС в обозримом будущем вновь будет отозван. В этом случае обмануть руководство экраном обновления едва ли получится.