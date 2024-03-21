Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис

Пользователи Microsoft получили письма с новостью о том, что компания окончательно уходит из России и отключает доступ к своим продуктам в ближайшие дни. Создатели онлайн-платформы Pruffme готовы бесплатно заменить не только популярный зарубежный сервис для видеосвязи, но и доску Miro, с доступом к котором у российских компаний также возникают трудности.



Решение для видеовстреч по выгодным условиям

Все российские компании могут перевести свои рабочие процессы на Pruffme и не переживать за неожиданные отключения. Сервис включен в реестр российского ПО и все свои сервера арендует на территории РФ. Тем более сейчас платформа даёт бесплатный доступ на все свои продукты (ВКС и доски) до 1 июня для пользователей Ms Teams, чтобы они могли оценить продукт всей командой.

Решение пригодится компаниям разного размера

Есть весь функционал для больших и маленьких компаний:





Командный аккаунт, чтобы контролировать мероприятия и записи всей команды.

Вход через SSO для безопасности данных и единых учёток.

Интеграции c API, чтобы бесшовно проводить мероприятия на своём сайте.

Интеграция с календарями, чтобы никто из сотрудников не пропустил совещание.

Брендирование комнат для сохранения корпоративного стиля.

Большой выбор интерактивных инструментов, таких как квизы, опросы, групповые комнаты, чтобы вовлекать сотрудников в мероприятия.

Подробная статистика, чтобы собирать цифры для отчётов.





На Pruffme можно проводить быстрые встречи с коллегами, организовать полноценное корпоративное обучение и привлекать новых клиентов с помощью продающих вебинаров. Сотрудники платформы проведут бесплатную демонстрацию платформы и сориентируют по функционалу, исходя из запросов клиента. Чтобы воспользоваться предложением, можно оставить заявку на сайте или связаться с командой платформы по телефону +7 (800) 777-09-14 и почте support@pruffme.com

Разработчики считают, что большой плюс сервиса в том, что у него есть собственная онлайн-доска, которую можно использовать как отдельно, так и в связке с вебинарной комнатой.

Преимущество сервиса в том, что у него есть собственная онлайн-доска

Все функции для бизнеса на онлайн-доске Pruffme

Онлайн-доска Pruffme появилась на рынке три года назад как дополнение к вебинарной комнате. Но сейчас это не просто самостоятельный продукт, а то решение, которое помогает бизнесу перейти с зарубежной доски Miro.

Для этого команда разработки в довольно быстрые строки сделала: импорт досок из Miro для быстрого переноса контента, коробочное решение (on-premise) для безопасности данных, управление доступом для контроля за правами участников. У российской доски привычные паттерны работы с тачпадами и мышью для тех, кто привык работать на Miro — переучиваться не придётся.

Большим командам будет комфортно на Pruffme — разработчики сделали фреймы для организации пространства и улучшили работу на слайдах для кросскомандного взаимодействия. Вместе с маркетологами вы можете продумывать план продвижения нового продукта на одном слайде, а с командой разработки делать приоритизацию задач на другом. Но при этом вся информацию по проекту будет храниться в одном месте. А если нужно быстро обсудить вопрос голосом, не нужно создавать вебинарную комнату — подключайтесь к разговору прямо на доске.

На онлайн досках наглядно отображается рабочий процесс

Онлайн-доски Pruffme преображают рабочий процесс, предлагая пространство для визуализации, совместной работы и инноваций. От управления проектами до оптимизации бизнес-процессов, они обеспечивают каждому специалисту инструменты для реализации идей и улучшения командной динамики. Вот как разные группы профессионалов применяют онлайн-доски для достижения своих целей:

Проектные и продуктовые команды визуализируют этапы разработки и отслеживают прогресс своих проектов и продуктов. Они используют доски для планирования, разделения задач между участниками и обмена идеями, что упрощает коллаборацию и повышает эффективность работы.





Agile и Scrum-специалисты применяют доски для организации своих спринтов, управления потоками задач и проведения ретроспектив. Это позволяет командам быть более гибкими и реактивными к изменениям, поддерживая высокий темп разработки. Маркетологи находят в досках инструмент для координации маркетинговых кампаний и контента. Они планируют стратегии продвижения, анализируют рынок и взаимодействуют с командой, чтобы усилить своё присутствие на рынке и привлечь целевую аудиторию. UX-дизайнеры используют доски для создания портретов пользователей, прототипирования и сбора обратной связи. Это позволяет им быстро адаптировать дизайн к нуждам пользователей и улучшать пользовательский опыт. Архитекторы бизнес-процессов моделируют и оптимизируют бизнес-процессы, используя доски для наглядной визуализации и анализа. Это помогает выявлять неэффективные этапы и оптимизировать работу организации. HR-менеджеры организуют процессы найма, адаптации и развития сотрудников с помощью досок. Они планируют обучение, отслеживают развитие навыков и способствуют повышению уровня удовлетворённости и вовлечённости персонала. Фасилитаторы и тренеры ведут обучающие сессии и воркшопы, используя доски для визуализации материалов, стимулирования обсуждений и совместной работы над проектами. Это создаёт интерактивную и вовлекающую обучающую среду.





Для пользователей Miro и Microsoft Teams использование доски и ВКС Pruffme будет бесплатным до 1 июня. Так что можно позвать всю команду и устроить совместное тестирование доски. По функционалу, возможностям, условиям клиентов сориентирует команда Pruffme бесплатно и в короткие сроки.