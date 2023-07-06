Россиянина посадили на два года за атаку на критическую инфраструктуру страны

Ростовский суд приговорил россиянина к двум годам колонии-поселения и штрафу в 500 тыс. руб. за атаку на критическую информационную инфраструктуру страны. Воспользовавшийся специальными ресурсами ИТ-шник атаковал сайты банков, сфер топливно-энергетического комплекса и связи.

Россиянин атаковал КИИ страны

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил россиянина Ивана Баяндина к двум годам колонии.

Согласно информации на сайте суда, Иван Баяндин, обладающий специальными навыками, нашел в сети ресурс, позволяющий блокировать работу сайтов организаций, относящихся к критической инфраструктуре (КИИ) России. В пример суд привел банковские организации, а также компании из сферы топливно-энергетического комплекса и связи. С помощью такого ресурса Баяндин атаковал сайты российских компаний.

Мотивом Ивана Баяндина стало негативное отношение к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте суда.

Наказание за содеянное

Суд признал Ивана Баяндина виновным по статье 274 УК РФ ч.1 (использование компьютерной программы или компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России, в том числе для блокирования информации, содержащейся в ней).

Фото: Фотобанк Pixabay Россиянина приговорили к тюремному сроку за атаку критической инфраструктуры страны

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал в полном объеме. Помимо отбывания двух лет в колонии-поселении, суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. Приговор пока в силу не вступил, отмечается в сообщении Железнодорожного районного суда.

Хакеры одиночки

Иван Баяндин не первый российский хакер, приговоренный к тюремному сроку. В феврале 2023 г. сотрудники Тамбовского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали хакера, атаковавшего кредитную организацию. Им оказался 38-летний житель региона. Он пытался проникнуть в сеть кредитной организации путем запуска в ней вредоносного ПО.

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В Ульяновске также в феврале был задержан молодой человек, взломавший профиль школьника в соцсетях.



А в мае Ростовский областной суд приговорил ИТ-шника Евгения Котикова к трем годам колонии-поселения. Он участвовал в DDoS-атаке на информационные ресурсы России на стороне Украины. Его также оштрафовали и изъяли его технику в пользу государства.

Российские хакерские группировки

Одним из самых резонансных дел, связанных с киберпреступниками в России, стало расследование против известной хакерской группировки Lurk. В первой половине февраля 2022 г. его участникам был вынесен обвинительный приговор – глава группы получил 14 лет колонии строгого режима, другие же проведут за решеткой до 13 лет. Обвинение запрашивало до 18 лет лишения свободы всей «верхушке» и от шести лет участникам на низших ступенях в иерархии группы. Хакеры были арестованы еще в начале 2017 г. К тому моменту они смогли украсть у банков около 1,7 млрд руб.

Помимо Lurk, были привлечены к ответственности и члены известной шифровальной группировки REvil. Ключевые ее участники были арестованы в январе 2022 г. ФСБ. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий у них изъяли свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыc., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, заявлял представитель ФСБ.