Российского студента хотят посадить в тюрьму за взлом странички школьника и «непристойные картинки»

20-летний житель Ульяновска взломал профиль в соцсети, принадлежащий 12-летнему школьнику из Вологодской области. Он лишь разместил в школьном чате непристойное изображение, но за это его могут посадить за решетку на два года.

Взломал – в тюрьму

20-летний российский студент вот-вот отправится в тюрьму за взлом страницы в социальной сети, принадлежащей 12-летнему школьнику. Об этом сообщили представители МВД по Вологодской области.

Отбывать наказание будет житель Ульяновска. Следствию удалось установить, что именно он является инициатором взлома страницы школьника. При этом сам владелец профиля проживает в Вологодской области. На момент публикации материала не следствие не сообщало, чем именно ульяновскому студенту приглянулся профиль несовершеннолетнего россиянина, живущего за сотни километров от него.

По словам самого хакера, он просто хотел развлечься, и потому совершил взлом. Однако только лишь получением доступа к чужому профилю он не ограничился.

С чего все начиналось

Цепочку событий, поставивших студента под угрозу тюремного заключения, запустила, если не считать сам факт взлома, мама пострадавшего школьника. Женщина обратилась в дежурную часть с жалобой на попадание профиля ее 12-летнего сына в соцсети в руки злоумышленников.

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По словам матери школьника, хакер не просто подобрал пароль к странице ее ребенка, но еще и разместил в одном из школьных чатов некое изображение с непристойным содержанием.

Что именно было изображено на картинке, а также в какой именно из пока еще доступных в России социальных сетей она была размещена, следствие умалчивает. По словам самого хакера, на ней была нецензурная надпись.

Для взломщика все, что он провернул, было лишь развлечением. Школьник же был вынужден сменить учебное заведение, хотя и неизвестно, почему исход был именно таким, и почему наличие подтвержденного факта взлома профиля не позволило ребенку остаться в старой школе.

На нары за картинку

Промежуточным итогом приключений хакера, который всего три года назад сам был подростком, стала подписка о невыезде. Это временная мера пресечения, пока он находится под следствием.

Инкриминируют юному киберпреступнику нарушение Уголовного кодекса, в частности, ч.1. ст. 272 УК РФ. В этой статье описывается наказание за «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации».

Первый пункт этой статьи подразумевает возможность отправки студента в тюремную камеру сроком до двух лет. В данном случае это самое суровое наказание.

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Если вина студента будет доказана, то ему может грозить штраф в размере до 200 тыс. руб. Помимо этого, его могут отправить на принудительные работы сроком на два года. Также он может получить условный срок – те же два года.

В каком именно вузе обучается хакер, не установлено. Пока неясно, как отреагирует университет на выходку студента, и будет ли остановлен процесс его обучения, если ему удастся избежать заключения.

Российского студента хотят посадить за взлом страницы школьника. Он распространял «непристойные картинки»

Шанс на спасение есть

Вероятность того, что эта история закончится для хакера максимум условным сроком, пока еще сохраняется. В российской судебной практике достаточно примеров, когда киберпреступников оставляли на свободе и за гораздо большие злодеяния, нежели непристойная картинка в небольшом школьном чате, размещенная с украденного аккаунта.

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Ярким примером является случай 22-летнего (на момент закрытия дела) жителя Воронежа Романа Иманова. С 2016 г. он промышлял массовым взломом профилей в сети «Вконтакте» и почтовых ящиков на «Яндексе», притом делал это на заказ. За каждый взлом он требовал с заказчиков вплоть до 4500 руб., что было неплохим подспорьем к стипендии.

Иманов был обвинен в нарушении ч. 2 ст. 272 УК РФ. Это более суровое преступление в сравнении с тем, что совершил хакер из Ульяновска – Иманов мог провести за решеткой четыре года своей жизни. Но вместо этого его приговорили к одному году исправительных работ и обязательному отчислению 10% своей зарплаты в пользу государства в течение одного года.

Существуют и другие примеры. Так, летом 2015 г. 21-летний (на тот момент) житель Кемерово взломал страницу в соцсети незнакомой ему девушки и скопировал ее интимные снимки, после чего начал шантажировать ее. Владелица страницы и фотографий обратилась в полицию. В декабре 2015 г. хакер был признан виновным во взломе и получил полтора года тюрьмы условно.

Еще одному россиянину и все же пришлось отправиться в колонию на 4,5 года. В июле 2019 г. CNews освещал историю жителя Красноярска, который взламывал интернет-магазины и договаривался от их имени с покупателями о продаже товаров. Он получал от них деньги, но никакие товары никуда не поставлял. В общей сложности хакер присвоил себе 1,5 млн руб., но поплатился своей свободой.