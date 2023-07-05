Власти Китая: Наши чипы менее надежны, чем иностранные

КНР отстает по показателю надежности выпускаемых чипов

Власти Китая признали несоответствие продукции, выпускаемой национальной полупроводниковой промышленностью и другими высокотехнологичными секторами экономики, мировым стандартам, пишет The Register.

К выводу о наличии отставания от передовых зарубежных производителей пришло Министерство промышленности и информатизации КНР, в понедельник, 3 июля 2023 г. опубликовавшее «руководство по интерпретации и внедрению» (interpretation and implementation guide) идей, описанных в недавно обнародованном документе под названием "Opinions on Manufacturing Reliability Improvement".

В документе отмечается, что несмотря на ощутимые позитивные сдвиги в развитии китайской промышленности, отставание от зарубежных стран по критерию надежности выпускаемой продукции по ряду направлений национальный высокотехнологичной отрасли по-прежнему сохраняется. Среди них – передовые полупроводниковые материалы и интегральные микросхемы для автомобильной промышленности. Производители соответствующей продукции в КНР, согласно выводам министерства, «не дотягивают» до стандартов качества, взятых за основу наиболее передовыми иностранными компаниями.

При этом ответственность за такое положение дел авторами документа частично возлагается на власти КНР различных уровней и управляющих соответствующих компаний, которые слабо знакомы с принципами отслеживания и контроля качества выпускаемой продукции.

Как планируется это исправлять

Пекин намерен предпринять ряд мер, направленных на устранение образовавшегося отставания.

До 2025 г. Министерство промышленности и цифровизации КНР планирует выработать более 100 моделей повышения надежности. К этому сроку, по задумке чиновников, по меньшей мере 1 тыс. предприятий высокотехнологичных отраслей экономики должны будут продемонстрировать ощутимую положительную динамику в этой сфере

К 2030 г. представители национальной промышленности должны будут в полной мере внедрить новые стандарты надежности, применяемые при производстве 10 ключевых для страны видов продукции, в частности, различной электроники.

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Электронная промышленность наряду с машиностроительной и автомобильной рассматриваются властями КНР в качестве важнейших секторов экономики, нуждающихся и готовых к переходу на новые стандарты качества выпускаемой продукции. Их представителей власти простимулируют в частности при помощи налоговых льгот.

Как КНР противостоит США в сфере производства полупроводников

В марте 2023 г. CNews писал о том, что власти КНР внесли коррективу в стратегию развития национальной полупроводниковой промышленности, тем самым признав провал предыдущих инициатив по ее поддержке. В рамках новой стратегии Поднебесная вместо взращивания бесконечного количества стартапов сфокусируется на помощи самым успешным отечественным производителям чипов и оборудования для их выпуска, предоставив им упрощенный доступ к субсидиям, притом в практически неограниченном объеме.

Пересмотреть подход к поддержке отрасли КНР вынудили усилия США по ограничению доступа страны к передовым технологиям, получение которого в представлении американских властей угрожает национальной безопасности и интересам страны.

Одновременно с анонсом новой стратегии на свободу из-под стражи был отпущен глава инвестиционной компании Yuanhe Puhua (Suzhou) Investment Management, также известной как Hua Capital, Чэнь Датун, который известен тем, что взрастил свыше 150 технологических компаний. Он был арестован в августе 2022 г. в рамках масштабной антикоррупционной кампании, инициированной властями КНР.

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КНР может похвастаться отдельными успехами в сфере технологий, связанных с выпуском чипов. Так, Huawei анонсировала инструменты проектирования микросхем – специализированное ПО для разработки различных чипов, на которое не распространяются международные запреты, а «Чиплетная лига» работает над созданием «национального» интерфейса взаимодействия чиплетов – модулей, используемых при сборке готовых чипов.

В июле 2023 г. власти Китая объявили о введении ограничений на экспорт металлов галлия и германия, используемых при изготовлении микросхем.