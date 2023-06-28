Арестован бывший главред журнала «Хакер» и топ-менеджер Group-IB

В Казахстане задержан глава департамента сетевой безопасности Group-IB и экс-главред журнала «Хакер» Никита Кислицын. Ему грозит экстрадиция в США, где его обвиняют в киберпреступлениях. Обвинение против Кислицына выдвинуто и в России.

Двойной арест Никита Кислицына

Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест главы департамента сетевой безопасности компании Group-IB Никиты Кислицына. Об этом сообщило агентство ТАСС. Он объявлен в розыск.

Одновременно стало известно, что 22 июня 2023 г., Кислицын был задержан в Казахстане по запросу США, которые обвиняют его в совершении киберпреступлений и добиваются его экстрадиции. Об этом сообщила компания F.A.C.C.T (новый бренд Group-IB в России). Источник в ТАСС в правоохранительных органах также говорит, что Россия будет добиваться экстрадиции Кислицына.

В компании F.A.C.C.T заявили, что обвинения против Кислицына не имеют отношения к самой компании и связаны с периодом его работы журналистом и исследователем кибербезопасности. В компании уверены, что законных оснований для задержания ее сотрудника не было.

США Выдачи главы департамента сетевой безопасности Group-IB и экс-главреда журнала «Хакер» Никиту Кислицына одновременно требуют выдать из Казахстана власти России

В F.A.C.C.T также добавляют, что в последнее время Кислицын неоднократно выезжал за границу. В Казахстане в последний раз он был в конце 2022 г., и никаких вопросов к нему при пересечении границы не было. Что касается обвинений, выдвинутых против Кислицына в России, то, как отмечают в компании, они появились лишь 28 июня - через шесть дней после задержания Кислицына в Казахстане.

Чем известен и в чем обвиняют Никиту Кислицына Никита Кислицын с 2006 по 2012 гг. был главным редактором журнала «Хакер». Затем он некоторое время жил в США, а потом перешёл на работу в компанию Group-IB, специализирующуюся на расследованиях в сфере информационной безопасности. В 2022 г. Group-IB разделила свой бизнес на российский и международный. Российское подразделение компании получило название F.A.C.C.T.

Об обвинениях против Кислицына стало известно в 2020 г. Причем из опубликованных властями США следовало, что они были выдвинуты ещё в 2014 г.

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Кислицына обвиняют во взломе базы пользователей форума Formspring, произошедшем в 2012 г. Утверждалось, что его сообщником был другой россиянин Евгений Никулин.

В 2016 г. Никулин был задержан в Чехии по запросу США. Помимо Formspring, его обвинили во взломе социальной сети Linkedin и сервиса хранения файлов Dropbox. Российские власти также потребовали выдачи Никулина, но Чехия экстрадировала Никулина в США, где в 2020 г. его осудили на семь лет тюрьмы.

Интересно, что согласно опубликованному властями США обвинительному заключению, Кислицына ещё в 2014 г. допросили в американском посольстве в Москве. Якобы Кислицын признал факт участия вместе с Никулиным во взломе Formspring, а также рассказал американским властям о других российских хакерах.

Экстрадиция российских хакеров в Россию и в США

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Отметим, что аресты российских граждан в третьих странах по обвинениям, выдвинутым в США и связанным с киберпреступлениями, в последние годы случались неоднократно. После этого власти России также выдвигали против таких граждан обвинения и требовали их экстрадицию на родину, но, как правило, их всё-таки экстрадировали в США. Исключением стала история сотрудника компании «Ашманов и партнёры» Дмитрия Зубахи, задержанного в 2012 г. на Кипре в рамках выдвинутого в США обвинения и в конечном итоге экстрадированого в Россию (на родине он получил условный срок).

Отметим также, что Group-IB (F.A.C.C.T) не в первый раз сталкиваются с арестом своих топ-менеджмеров. В 2021 г. В России был арестован основатель и гендиректор компании Илья Сачков, его обвиняют в госизмене. Подробности обвинения не известны, он до сих пор находится под стражей.