Власти готовят разработчикам отечественной электроники льготную ипотеку

Минпромторг собирается добавить в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники льготы по ипотеке для сотрудников предприятий. В 2022 г. выгодные условия по ипотеке получили только российские программисты – на распространение меры поддержки на производителей электроники власти никак не хотели соглашаться.



До 2 мн руб. на руки

Российским компаниям-разработчикам и производителям радиоэлектроники, которые получили госсубсидию, разрешат направлять ее на погашение ипотеки сотрудников. Соответствующий проект постановления Правительства на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения опубликовал Минпромторг.

Документ регулирует выделение субсидий представителям радиоэлектронной промышленности на разработку компонентов. В тексте отмечается, что часть внебюджетных средств, заложенных на реализацию проекта, компания может направить на матпомощь сотрудникам для погашения ипотечных кредитов. На эти цели организация может выделить до 10% от общей стоимости проекта, однако каждый сотрудник может получить не более 2 млн руб. на руки.

В Минпромторге, как пишет «Коммерсант», уточнили, что рассчитывали эти параметры на основе опросов экспертного сообщества и опирались на «ориентировочную сумму возможного первоначального взноса ипотеки в крупных городах страны».

В министерстве добавили, что такие же предложения сформировали в виде поправок к постановлению Правительства № 109, которое тоже регулирует субсидирование разработчиков радиоэлектроники.

Долгое сопротивление

Необходимость поддержки сотрудников радиоэлектронной отрасли представители индустрии с Минпромторгом обсуждают с 2022 г., рассказали изданию источники в отрасли. В министерстве пытались разработать и утвердить у профильных ведомств пакет льгот, напоминающий те, что получили аккредитованные разработчики софта, однако идея поддержки не получила.

Собеседники издания объяснили, что власти опасались аналогичных просьб от представителей других отраслей.

При этом российские специалисты радиоэлектронных предприятий действительно чувствуют себя незащищенными, отметили изданию в Консорциуме дизайн-центров АКРП, который объединяет 73 разработчика и производителя электроники. Судя по опросу профильных компаний, проведенному в 2022 г., их сотрудники хотели бы для себя льготную ставку по ипотеке не выше 3%, снижения размера первоначального взноса до 10% и отмены требований банков по минимальному размеру зарплаты.

Также респонденты упоминали необходимость включить в программу вторичного жилья частные дома и получить право рефинансировать уже выданные ипотеки.

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна Безопасность

На такие масштабные и комплексные меры поддержки Минпромторг не пошел, однако имеющиеся инструменты субсидирования все же решил трансформировать.

Представители «Микрона» в разговоре с изданием заметили, что этот инструмент поддержки поможет привлекать и удерживать ключевых работников.

Что уже получила сфера электроники

В 2022-2023 гг. Правительство обещало выделить 1 млрд руб. на помощь малым и средним центрам разработки отечественной электроники, писал CNews. Средства будут предоставлены на разработку ЭКБ, систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники.

В сентябре 2022 г. власти запустили программу поддержки развития промышленных технопарков, специализирующихся на выпуске электроники. В 2023–2025 гг. на эти цели направят 7,2 млрд руб. Конкретные технопарки смогут рассчитывать на субсидии в размере до 300 млн руб. ежегодно.

6 причин выбирать сервер российского «белого» производства Техника

В начале октября 2022 г. стало известно о планах Правительства предоставлять субсидии российским производителям электроники для серийного выпуска ноутбуков, смартфонов, компьютеров и планшетов.

Какие меры поддержки есть у ИТ

Напомним, в 2022 г. Минцифры запустило масштабный пакет льгот для аккредитованных ИТ-компаний. В перечень попали новые механизмы грантовой поддержки, обнуление ставки налога на прибыль, снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Работники получили отсрочку от призыва на срочную службу и возможность получить льготную ипотеку под 5% годовых. К 16 мая 2023 г. российские банки выдали уже 12,3 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму в 108,9 млрд руб.