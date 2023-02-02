Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

Госкомиссия по радиочастотам выделила частоты 1790-1800 МГц для создания сетей мобильного широкополосного доступа. Это дает новый шанс китайской технологии NG-1, сети которой более 10 лет пытаются запустить в России.

Новый диапазон частот для сетей беспроводной передачи данных

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот в диапазоне 1790-1800 МГц неопределенному кругу лиц для создания сетей мобильного широкополосного доступа (МШПД). Об этом говорится в протоколе последнего заседания ГКРЧ, опубликованном Минцифры.

Как NG-1 пыталась придти в Россию

Борьба за этот диапазон частот велась давно. В 2012 г. компания «НИРИТ синвей телеком технолоджи» (НСТТ) приобрела ряд фирм, имеющих частоты в диапазоне 1785-1805 МГц на всей территории России. НСТТ на 70% принадлежит российской группе БИТ, на 30% - китайской корпорации Xinwei.

НСТТ планировали строить беспроводные сети связи по технологии NG-1 (другое название – McWILL), обеспечивающую транкинговую связь вместе с передачей видео и данных на скорости до 15 Мбит/с. В 2011 г. этот проект был одобрен Комиссией по модернизации и инновационному развитию экономики, действовавшей при занимавшем тогда пост Президента России Дмитрии Медведеве.

Фото: pixabay.com В России появился новый шанс для китайской технологии NG-1, которую пытаются запустить более 10 лет

Xinwei ввезла в Россию оборудование на сумму $780 млн. Предполагался также запуск производства оборудования в России. Однако Роскомнадзор не дал компании разрешение на запуск радиоэлектронных средств, в связи с чем в 2016 г. ГКРЧ отказала НСТТ в продлении срока действия разрешения на использование частот. НСТТ пыталась оспорить это решение в Верховном и Конституционном судах, но безуспешно.

В конце 2018 г. ГКРЧ выделила диапазон 1785-1805 МГц другим пользователям – владельцам железнодорожной инфраструктуры, в частности, «Российским железным дорогам» (РЖД).

РЖД планировали на этих частотах строить технологические сети железнодорожной связи стандарта RMCS (Future Rail Mobile Communication System), базой для которого является стандарт четвертого поколения сотовой связи (4G) LTE.

НСТТ продолжила работу, используя имеющиеся у нее частоты в другому диапазоне – 300 МГц. Кроме того, компания разработала собственный ГОСТ на основе технологии NG-1.

Ограничения для новых беспроводных сетей

Из нынешнего решения ГКРЧ следует, что теперь желающие операторы связи, в том числе и НСТТ, могут подавать заявки на получение частот в диапазоне 1790-1800 МГц. Это дает новый шанс на запуск сетей NG-1. При этом сама полоса была уменьшена в два раза.

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В то же время ГКРЧ ввела ряд ограничений для сетей МШПД в этом диапазоне: они не должны требовать защиты от помех и создавать помехи для действующих и планирующихся сетей связи органов государственной власти, технологических сетей связи на железнодорожном транспорте в диапазоне 1785-1805 МГц и сетей операторов связи стандартов GSM (второе поколение сотовой связи) и LTE в диапазонах 1710-1785 МГц и 1805-1800 МГц.

Присвоение частот для радиоэлектронных средств связи (РЭС) в диапазоне 1790-1800 МГц может осуществляться при условии территориального разноса от железнодорожных сетей. Расстояние РЭС МШПД от РЭС LTE железнодорожных сетей должно составлять 15-45 км в зависимости от технических характеристик последних.

Для территориального разноса с РЭС сотовых операторов в диапазонах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц расстояние должно составлять не менее 30 км. При этом если сотовый оператор захочет установить в этих диапазонах свою РЭС, которая будет находится на расстояние менее 30 км до действующей РЭС МШПД, то владелец РЭС МШПД должен будет прекратить ее работу в течение 15 суток с момента поступления уведомления от Роскомнадзора.

Также сети МШПД должны оперативно отключать свои РЭС по требованию Федеральной службы охраны (ФСО) и не создавать помехи метеорологическим радиорелейным линиям связи температурно-волнового зондирования в полосе частот 1774-1790 МГц. А с 1 января 2026 г. сети МШПД должны перейти на использование радиоэлектронных средств, включенных в реестр радиоэлектронного оборудования.

Мнения экспертов

Источник CNews на рынке телекоммуникаций поясняет, что РЖД хотело использовать частоты 1785-1805 МГц для сетей технологии eLTS, но китайские поставщики оборудования для данного стандарта не стали участвовать в проекте, а отечественные аналоги оказались не очень качественными. В итоге было решено дать возможность запустить на этих частотах сети NG-1б но с большими ограничениями, чтобы не было помех для сотовых сетей.

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Источник, близкий к НСТТ, называет решение ГКРЧ первым шагом к запуску сетей NG-1. Компания, по его словам, готовиться подать соответствующую заявку, но желательно с партнером.