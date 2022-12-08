В Linux спустя шесть лет исправят досадную ошибку. Из-за нее сбоят древние. но популярные накопители

В конце 2022 г. выйдет ядро Linux 6.22, в котором разработчики обещают исправить ошибку утечки памяти при работе с флоппи-дисками (дискетами). Ей как минимум шесть лет – ее с переменным успехом пытаются исправить с 2016 г. Большинству пользователей дискеты уже не нужны, но в узких кругах они по-прежнему активно используются.

Разработчики цепляются за прошлое

Ядро Linux в ближайшие дни получит обновление, в котором будет исправлена давняя ошибка, мешающая корректной работе системы с дискетами. Как пишет The Register, проблема была выявлена еще почти семь лет назад, но так и не была устранена, хотя попытки к тому предпринимались неоднократно. Проявляется она в утечке памяти при чтении информации с флоппи-дисков

Патч должен войти в состав ядра Linux с индексом 6.2. Дебют этой версии ожидается до конца декабря 2022 г.

С одной стороны, может показаться, что устранение проблемы со сбоями в работе с дискетами не стоит времени разработчиков, поскольку многие современные пользователи не просто никогда не пользовались такими накопителями, но даже не знают об их существовании. На деле так и есть – ни один современный компьютер или ноутбук по умолчанию не оснащается 3,5- и тем более 5-дюймовым дисководом, а сами дискеты не продаются на каждом углу, как это было в начале XXI века.

Устранение ошибок в Linux - это всегда хорошо. Но в данном случае нужно ли это пользователям?

С другой стороны, флоппи-диски все еще востребованы, хотя и в очень узких кругах, притом настолько, что их продажа может принести весьма неплохой дополнительный доход. Как сообщал CNews, такой бизнес построил американский предприниматель Том Перски (Tom Persky). По его словам, он ежедневно продает как минимум по 500 дискет, то есть ежемесячно у него покупают, по меньшей мере, 15 тыс. столь древних накопителей. В год это не меньше 182,5 тыс. Помимо этого, он продает еще и дисководы, как портативные, так и интегрируемые в системный блок.

С четвертой попытки

Сообщество разработчиков Linux пыталось побороть проблему некорректной работы ядра Linux с дискетами, по меньшей мере, с июля 2016 г. На тот момент один из разработчиков SUSE подготовил патч для ядра, но его код так и не был использован.

Во время тестов выяснилось, что разработанная заплатка оказалась с «сюрпризом». Исправляя ошибку с утечкой памяти, она ломала другую составляющую ядра. В итоге патч был отозван и больше никогда не предлагался к интеграции в ядро Linux.

Вместо этого разработчик разработал новую заплатку, но на это у него ушло пять лет. Она была представлена в июле 2021 г. и предлагалась к добавлению в код ядра версии 5.12. Патч в итоге был принят и позже встроен в версии 5.10 LTS и 5.15.

Позже выяснилось, что в ядре Linux есть и другие недочеты, не позволяющие с комфортом работать с дискетами. Linux начинал сбоить, когда ОС пыталась прочитать файл с поврежденного накопителя, а пользователь в это время вынимал его из дисковода. С учетом того, насколько ненадежными являются дискеты как таковые (они регулярно выходят из строя, а файлы на них портятся), проблема, видимо, проявлялась часто.

Данный баг был исправлен в марте 2022 г. с релизом ядра 5.17, но что-то опять пошло не так. Вновь возникла утечка памяти, и к релизу 5.18 в мае 2022 г. патч был отозван.

Теперь же разработчики готовят очередное обновление, призванное, наконец, обучить Linux корректной работе с дискетами. Получится у них это или нет, станет ясно лишь после выхода ядра Linux 6.2.

К чему держаться за старое

Доподлинно неизвестно, кто покупает у Тома Перски десятки тысяч дискет в год, но это явно не говорит о возвращении популярности дискет. Флоппи-диски, вне зависимости от форм-фактора, не могут конкурировать ни по надежности, ни по вместительности не то что с флешками – даже с компакт-дисками.

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Для сравнения, чтобы уместить на дискетах информацию, которую может хранить один самый обычный компакт-диск на 700 МБ, потребуется стопка из почти 490 стандартнх 3,5-дюймовых флоппи-драйвов. С флеш-накопителями, емкость которых давно измеряется десятками и сотнями гигабайтов, сравнение и вовсе будет не в пользу некогда одного из самых популярных форматов носителей.

В итоге совершенно непонятно, зачем разработчикам в принципе нужно не только сохранять в ядре поддержку дискет, но и продолжать улучшать ее. Можно предположить, что они делают это из чувства ностальгии, или что пытаются донести память о дискетах до потомков, но это все же маловероятно. Теория разбивается о тот факт, что из ядра Linux регулярно вырезается поддержка целых семейств давно устаревших процессоров.

Например, в конце 2012 г. из Linux исчезла поддержка процессоров i386, знаковых для своего времени, но к 2012 г. безнадежно устаревших.

В начале 2021 г. разработчики решили удалить из ядра Linux поддержку более 20 старых процессоров с различными архитектурами. Большая часть из них – на ARM, но встречаются также и MIPS-чипы.

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В конце октября 2022 г. создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) озвучил желание убрать поддержку процессоров Intel семейства i486, которые выпускались в течение 28 лет. В 2022 г. компьютеров на их основе почти не осталось – эти CPU окончательно устарели и стали никому не нужны.

С другой стороны, дискеты могут использоваться для хранения полноценных операционных систем. К примеру, в мае 2021 г. CNews писал про дистрибутив Floppy Linux, полностью умещающегося на одном флоппи-драйве.