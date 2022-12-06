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Банду хакеров посадили за кражу криптовалюты на $24 млн. Ее возглавлял 15-летний подросток

В 2018 г. группа молодых людей и подростков с помощью относительно несложного мошенничества увела у известного криптоинвестора активов на сумму около $24 млн. Теперь они предстали перед судом. Предполагаемому главарю банды на момент совершения преступления было 15 лет. Его подельник приговорен к тюремному сроку.

На 18 месяцев!

Киберзлоумышленник из американской Флориды Николас Трулья (Nicholas Truglia) получил 18 месяцев тюрьмы за соучастие в крупной мошеннической схеме, результатом которой стала кража двух десятков миллионов долларов.

Жертвой мошенников в 2018 г. стал крупный криптоинвестор Майкл Тёрпин (Michael Terpin), лишившийся криптовалютных активов на сумму около $23,8 млн.

Трулья, специализирующийся на мошенничестве с подменой SIM-карт, помог злоумышленникам получить контроль над смартфоном Тёрпина и перевести большой объем криптоактивов на кошелек под контролем злоумышленника.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый сконвертировал большую часть украденного в биткоины и перевел их своим соучастникам, оставив себе часть средств в качестве оплаты за услуги. «Комиссия» оказалась довольно существенной — около $673 тыс.

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Теперь, помимо 18-месячного срока, 25-летнему Трулье придется компенсировать пострадавшему инвестору его потери. Из них $12 млн — до 31 декабря 2022 г., оставшееся — до 30 января.

После тюремного срока Трулья будет в течение трех лет оставаться под надзором полиции и должен будет выплатить штраф в размере более $983 тыс.

15-летний капитан

Еще один участник схемы — Эллис Пински (EllisPinsky) — в ноябре 2022 г. заключил сделку с Тёрпином и согласился выплатить ему $22 млн возмещения. Следствие считает, что именно Пински был главарем группы, ограбившей Тёрпина. На момент совершения преступления ему было всего 15 лет.

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Безопасность

«Подросток, способный организовывать и провернуть целую операцию по киберограблению, — это очень скверное свидетельство тому, насколько низок “порог входа в киберпреступность”, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — То, что участников этой операции переловили, указывает, что либо правоохранительные органы очень хорошо научились отслеживать криптовалютные транзакции, либо что злоумышленники плохо замели следы. Либо и то, и другое».

Подмена SIM — это распространенная и набирающая популярность мошенническая схема, при которой злоумыленники создают или обманом получают копию SIM-карты жертвы. Самый распространенный вариант — это ситуация, в которой хакеры заявляют телеком-оператору об утере карты и убеждают выпустить новую.

ФБР сообщило, что с января по 2018 по декабрь 2020 гг. в его Центр сообщений об интернет-преступлениях (IC3) поступило 320 жалоб об атаках, связанных с подменой SIM-карт. Общий объем ущерба составил около $12 млн. В 2021 г. таких жалоб было уже 1611, а размер ущерба составил $68 млн.

Федеральная комиссия по связи выпустила специальные инструкции о том, как защититься от подмены SIM, а три крупнейших американских телеком-оператора (Verizon, T-Mobile и AT&T) рекомендуют пользователям установить PIN-коды на свои аккаунты, чтобы киберзлоумышленники не смогли обмануть службу поддержки пользователей.

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Со своей стороны, большая часть банков требует повторной привязки SIM-карты к учетной записи после замены — как раз в целях защиты от такого рода мошенничества.

Роман Георгиев

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