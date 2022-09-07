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Vk запросила миллиарды на создание российского движка для игр

Vk попросила у Минцифры 3 млрд руб. на создание отечественного игрового движка. Этот продукт может стать заменой популярных иностранных платформ для разработки игр, доступ к которым может быть ограничен в России из-за санкций. Vk не первая, кто просит финансирования на такой проект. Несколько месяцев назад, в июле, на эти цели госфинансирования попросили и в «Ростехе». Там также отмечают, что для создания игрового движка можно работать с Vk параллельно.

Vk и миллиарды на движок

Vk запросила у Минцифры 3 млрд руб. на разработку отечественного игрового движка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к Правительству.

Российское средство для разработки видеоигр может стать аналогом среды разработки Unity или движка Unreal Engine, разрабатываемого Epic Games, уточнил собеседник издания. Участники рынка опасаются, что доступ к ним может быть ограничен из-за геополитической ситуации.

Вопрос о выделении финансирования обсуждался на совещании в Минцифры с участием одного из топ-менеджеров Vk и замминистра Максима Паршина 2 сентября 2022 г.

В Минцифры подтвердили изданию, что сейчас проводятся консультации с представителями ИТ-отрасли для формирования нового центра компетенций. Одним из направлений работы такого центра может стать создание отечественного игрового движка. В Vk сообщили «Коммерсанту», что участвуют в этих консультациях.

Движок «Ростеха»

Vk не первой попросила финансирования для разработки российского игрового движка. В июле 2022 г. привлечь госфинансирование на эти цели предложили и в «Ростехе».

Сейчас в госкорпорации ожидают от министерства формы для подачи заявки на госфинансирование, рассказали в госкорпорации «Коммерсанту». Там также добавили, что «Vk мог бы стать хорошим партнером».

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Vk запросила 3 млрд руб. на создание отечественной среды разработки игр

В «Ростехе» считают, что разработка игрового движка, как и самих продуктов My.Games «трудоемки и затратны». Поэтому эту работу можно вести параллельно, что могло бы ее ускорить.

Игровое направление Vk

У Vk есть отдельное направление, которое занимается разработкой и изданием игр — My.Games. У него более 12 офисов по всему миру, более 150 игр и около 2 тыс. сотрудников (программисты, продакт-менеджеры, художники и пр.). Игры Vk насчитывают 25 млн пользователей. По данным самой компании, My.Games по результатам 2021 г. заработала $595 млн.

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В апреле 2022 г. Vk запустила российскую игровую площадку Vk Play. На ней представлен каталок игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. При этом в первом полугодии 2022 г. Выручка Vk от игр упала на 17% до 9,2 млрд руб.

Собеседник «Коммерсанта» в одной из крупных ИТ-компаний полагает, что только Vk обладает достаточными компетенциями, чтобы реализовать проект по созданию игрового движка в России.

«Логично, что если он будет финансироваться государством, то после его создания движок должен быть доступен всем российским разработчикам игр», — отмечает он.

Кристина Холупова

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