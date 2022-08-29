Мир отказывается от техники Samsung. Смартфоны и ТВ не продаются, доля рынка сокращается

Потребители не хотят покупать технику Samsung. Склады дистрибьюторов переполнены смартфонами и смарт-ТВ, вследствие чего Samsung ввела жесткие ограничения на их отгрузку партнерам. Идея сработала, но только по части телевизоров – их начали постепенно раскупать, но вот смартфоны все еще лежат на стеллажах невостребованными.

Переизбыток корейских смартфонов и ТВ

Компания Samsung столкнулась с радикальным падением спроса на ее технику, пишет издание Taiwan Economic Daily. Катастрофически падают продажи в первую очередь смартфонов, но и телевизоры не отстают.

Снижение интереса потребителей к продукции корейского вендора приводит к переполнению складов. Если до 2022 г. цикл инвентаризации в случае Samsung составлял в пределах шести недель, то теперь для многих позиций он вырос почти втрое, до 16 недель.

Происходящее вынуждает Samsung идти на крайние меры, потому что чрезмерно большие объемы запасов – это не сиюминутное явление, которое вот-вот закончится. На деле Samsung пытается бороться с ним, как сообщал CNews, с начала 2022 г.

Возможно, в скором будущем Samsung придется биться за место в первой тройке участников рынков ТВ и смартфонов

К июню на складах дистрибьюторов скопилось несколько десятков миллионов нераспроданных смартфонов Samsung. Оценив масштабы бедствия, компания перешла к сокращению их отгрузок до конца июля 2022 г. Ощутимых результатов это, по всей видимости не принесло, поскольку в июле Samsung продлила ограничения еще на месяц. Более того, на некоторые товары запрет на отгрузку продлен до конца 2022 г.

Помогло, но лишь частично

Остановив поставки техники своим дистрибьюторам, Samsung надеялась разгрузить их склады. Затея удалась, но вероятно, совсем не в тех масштабах, которые нужны Samsung. Например, пустых полок на складах со смартфонами по-прежнему нет.

С другой стороны, телевизоры все же начали перемещаться со складов дистрибьюторов на склады ритейлеров, а оттуда – в дома и квартиры конечных потребителей. Согласно Taiwan Economic Daily, шаги, предпринятые Samsung, помогли сократить инвентаризационный цикл вдвое.

Если ранее в 2022 г. он вырос до тревожных 16 недель, то теперь на полный цикл тратится восемь недель. Оптимальным показателем в этом плане являются шесть недель – в таком режиме нет ни избытка, ни дефицита техники.

В первую очередь поредели запасы телевизоров Samsung премиум-класса. Статистика по моделям среднего и бюджетного сегментов на момент публикации материала отсутствовала.

Будущее туманно

Samsung – это непревзойденный лидер мирового рынка телевизоров, как обычных, так и умных. По итогам 2021 г. она стала им в 16-й раз подряд, по данным портала FlatPanelsHD. Ее доля рынка составила 29,5% против 18,5% у LG, занявшей второе место.

Статистика Statista.com тоже говорит, что Samsung на первом месте, но ее доля в этом отчете заметно ниже – 19,8%. При этом годом ранее у нее было 21,9% мирового рынка.

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Эксперты Taiwan Economic Daily тоже подмечают, что Samsung постепенно теряет долю на глобальном ТВ-рынке. По их статистике, в первой половине 2022 г. она составляла 31,6% что на 1,1% меньше, нежели в первом полугодии 2021 г.

Бить тревогу еще рано

С другой стороны, по-настоящему сильных конкурентов у Samsung на рынке телевизоров пока не наблюдается. По данным Statista. В 2021 г. на втором месте была LG с 12,8% (у Samsung – 19,8%). За ними следовали TCL (11,5%), Hisense (8,7%), Xiaomi (6,1%) и др. Почти все китайские вендоры нарастили свои доли рынка, но в пределах нескольких процентных пунктов.

В сегменте смартфонов у Samsung пока все хорошо. По данным IDC, во II квартале 2022 г. она была одной из двух компаний, сумевших нарастить долю рынка в сравнении со II кварталом 2021 г.

На Samsung пришлось 21,8% мирового мобильного рынка против 18,9% годом ранее. Второй компанией, показавшей рост влияния на этот рынок, оказалась Apple – 15,6% против 14,2% во II квартале 2021 г.

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Но у Samsung есть опыт потери лидерства в этом сегменте. В IV квартале 2020 г. она оказалась на втором месте с долей всего в 16%. Ее неожиданно и кратковременно обогнала Apple с 21-процентной долей (статистика Counterpoint Research).

Следует отметить, что Samsung почти полгода назад, в начале марта 2022 г., полностью прекратила поставки всей своей техники на российский рынок. Это и смартфоны, и телевизоры, и стиральные машины, и т. п. Ее завод под Калугой тоже долгое время простаивал, после чего начал работать исключительно на экспорт.

Не исключено, то отказ Samsung от России усугубит темпы потери ею господства на рынках смартфонов и телевизоров.