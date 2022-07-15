Разворот на 180 градусов. Huawei внезапно возобновила импорт в Россию

Huawei без объяснения причин вновь открыла поставки своей техники в Россию. С марта 2022 г. она постепенно вводила в стране всевозможные ограничения, включая прекращение импорта сетевого оборудования, удаление российских приложений из своего каталога AppGallery и закрытие собственных офлайн-магазинов по всей стране.

Россия вновь нужна Huawei

Компания Huawei вновь начала поставлять в Россию смартфоны и другие устройства после нескольких месяцев перерыва. Что послужило причиной для возобновления импорта, неизвестно.

О возврате Huawei на российский рынок сообщил «Известиям» источник, приближенный к неназванной компании – партнеру ряда производителей электроники. «Новые поставки действительно идут», – заявил источник.

Официальные заявления самой Huawei на момент публикации материала отсутствовали. Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям вендора в России и ожидает ответа.

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По словам других источников издания, новая продукция Huawei должна появиться на ее российском сайте в течение ближайших двух недель. В эти же сроки она доедет и до партнеров вендора.

Санкции, которых официально не было

Huawei оказалась в числе первых компаний, отреагировавших на изменение в мировой геополитике после 24 февраля 2022 г., когда на Россию обрушились исторически крупнейшие объемы санкций. В начале марта 2022 г. она вдвое сократила свой импорт в Россию.

Такое решение руководство компании приняло с оглядкой на стремительно падающий курс рубля, в начале весны 2022 г. побивший все существующие исторические антирекорды. «В настоящее время в России работать рискованно, – сказал Financial Times один из бывших топ-менеджеров Huawei.

В то же время Huawei ни разу не заявляла о поддержке антироссийских санкций, и об истинных причинах ее постепенного ухода из России на момент выхода материала известно не было. «Открыто заявлять о приостановке продаж на рынке России, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно. Но в плане бизнеса имеет смысл оставаться в стороне и посмотреть, как дальше будут развиваться события», – добавил бывший топ-менеджер Huawei в разговоре с сотрудниками Financial Times.

В данном случае речь идет о прекращении поставок техники Apple и Samsung на российский рынок. Заклятые конкуренты как минимум на рынке смартфонов пошли на этот шаг почти одновременно – с разницей всего в пару дней.

Зачем что-то объяснять

Одним лишь прекращением поставок в Россию смартфонов, часов и прочих гаджетов Huawei ограничиваться не стала. Она остановила импорт и базовых станций, использующихся российскими операторами, после чего перестала выходить на связь с ними и отвечать на их запросы.

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Параллельно с этим «отмена» России компанией Huawei велась и на программном уровне. Из ее магазина приложений AppGallery, опять же, без объяснения причин, исчезли утилиты нескольких российских банков, попавших под международные санкции.

Немного позже стало известно о постепенном сокращении сети фирменных магазинов Huawei в России. С момента начала спецоперации на Украине компания закрыла четыре точки продаж из 19. Власти Китая официально заявили, что не имеют к этому ни малейшего отношения.

Летом 2022 г. владельцы смартфонов Huawei столкнулись с невозможностью их оперативного ремонта. В России назрел дефицит ряда компонентов этих устройств, в особенности дисплеев и аккумуляторов. Это привело к ощутимому увеличению сроков ремонта, да и цены на сами комплектующие тоже начали расти.

Внезапная оттепель

После череды шагов по самоустранению с российского рынка Huawei неожиданно вновь заинтересовалась им. Как сообщал CNews, по итогам первого полугодия 2022 г., завершившегося 30 июня, компания на 49% увеличила количество вакансий в своем российском подразделении в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.

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За отчетный период Huawei открыла 814 вакансий против 545 годом ранее. Согласно перечню, Huawei втрое увеличила число вакансий в сфере продаж и больше чем вдвое – специалистов по производству и обслуживанию электроники. Также она нуждается в специалистах в сфере ИТ и связи, экспертах по обслуживанию и инсталляции оборудования, инженерах по эксплуатации сетей, по эксплуатации базовых станций, и по оборудованию доступа и передачи данных (GPON) и т. д.