Microsoft восстала против жестких дисков. ПК без SSD-накопителей изгоняются с рынка

Microsoft собирается сделать наличие SSD-накопителя обязательным требованием к новым ПК с предустановленной ОС Windows 11. Сейчас в требованиях этой системы к «железу» говорится лишь об объеме накопителя, но не о его типе. Изменения могут вступить в силу в 2023 г.

Microsoft разлюбила жесткие диски

Корпорация Microsoft начала рекомендовать производителям компьютеров и ноутбуков с предустановленной Windows 11 перестать комплектовать их классическими жесткими дисками. По информации аналитической компании TrendFocus, вместо HDD она предлагает использовать более современные твердотельные накопители.

При этом, если в настоящее время полный отказ от HDD в пользовательских ПК и ноутбуках носит именно рекомендательный характер, то совсем скоро это станет полноценным требованием. Как сообщает TrendFocus, производители компьютеров должны будут прекратить выпуск моделей с жесткими дисками с 2023 г.

Microsoft может поставить точку в длящемся годами противостоянии SSD и HDD

Все это касается лишь компьютеров на Windows 11. В ПК, поставляемые с любой другой ОС, например, с Linux, или вовсе без таковой, производители смогут и дальше устанавливать обычные винчестеры.

Новое требование Microsoft может привести к обвалу продаж жестких дисков, которые и без того переживают не лучшие времена. В I квартале 2021 г. в мире было реализовано 64,17 млн HDD, тогда как в III квартале 2019 г. этот показатель был на уровне 83 млн, а в еще годом ранее – в пределах 100 млн (данные Stastista.com). Windows 11 – единственная ОС Microsoft, которая сейчас устанавливается на новые ПК, и корпорация делает все для ее продвижения. Сама серия OC Windows – самая популярная в мире.

Предпосылки есть

В системных требованиях ОС Windows 11, признанных завышенными, на момент публикации материала не было указаний к типу накопителя, на который будет установлена эта система. В них лишь сказано, что он должен вмешать хотя бы 64 ГБ информации, то есть для Windows 11 вполне подойдет и древний 80-гигабайтный HDD.

Базовые системные требования Windows 11

Между тем, по версии экспертов профильного ресурса Tom’s Hardware, у Microsoft есть как минимум две причины лоббировать полный отказ от винчестеров в новых ПК и ноутбуках с Windows 11.

Первая причина носит название DirectStorage. Это механизм ускорения загрузки данных для Windows 10 и Windows 11. В частности, она позволяет видеокарте загружать данные напрямую из SSD, минуя процессор. В теории, это дает существенный прирост производительности ПК, при условии, если на них установлен высокоскоростной SSD.

Вторая причина – подсистема Windows для Android, которую Microsoft активно продвигает со дня анонса Windows 11 в конце июня 2021 г. Ни она, ни DirectStorage не работают на обычных жестких дисках.

Пользователям это выгодно, но лишь частично

ПК с твердотельным накопителем, пусть даже и очень старым, в 99% будет работать быстрее аналогичной конфигурации, но с жестким диском. Таким образом, если требование Microsoft вступит в силу, то покупателям компьютеров и ноутбуков с Windows 11 не придется терпеть медленную работу ОС и длительные ожидания загрузки программ.

Также на стороне SSD в разы более высокий уровень надежности. Для примера, если уронить жесткий диск, то с почти 100-процентной вероятностью с информацией внутри него можно будет попрощаться. Многим SSD удары и падения нипочем.

Покупая SSD по цене винчестера на 1 ТБ, пользователь приобретает вдвое менее вместительный, но зато более быстрый накопитель

У HDD в 2022 г. лишь одно конкурентное преимущество – больший объем в сравнении с SSD при сравнительно одинаковой стоимости. По оценке TrendFocus, в среднем 1-терабайтный жесткий диск сравним по стоимости с твердотельным накопителем на 256 ГБ.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

В российской рознице это не всегда так. На 9 июня 2022 г. 1-терабайтные HDD в России стоили наравне с SSD на 512 ГБ.

Возможны санкции

По данным Tom’s Hardware, производители ПК в настоящее время пытаются договориться с Microsoft о переносе требования по установке Windows 11 только на SSD на год вперед, то есть на 2024 г. Аргументируют они это тем, что на рынках развивающихся стран ПК с жесткими дисками все еще пользуются спросом, несмотря на их медлительность.

Жесткие диски стремительно сдают позиции

По оценке аналитиков, TrendFocus, если вендорам не удастся договориться с Microsoft. новое требование вступит в силу во второй половине 2023 г. Пока неясно, собирается ли софтверная корпорация вводить санкции против компаний, осмелившихся пойти против ее воли – Microsoft не спешит давать комментарии.

В итоге единственным вариантом купить ПК на базе Windows 11 с жестким диском внутри скоро станут конфигурации с двумя носителями информации – SSD в качестве системного диска и винчестера для хранения файлов. Также пользователи в большинстве случаев смогут самостоятельно установить жесткий диск. С настольными ПК эта процедура максимально проста, а в случае с ноутбуками необходимо будет заранее удостовериться, что в интересующей модели есть посадочное место под 2,5-дюймовый накопитель с SATA-интерфейсом.