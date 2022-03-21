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Высокопоставленный работник Apple заработал $10 млн на «откатах». Ему грозит 20 лет тюрьмы

Экс-сотруднику Apple грозит продолжительное тюремное заключение. По версии американских органов следствия, проработавший в компании 10 лет специалист по закупкам поучаствовал в серии схем, нанесших производителю iPhone ущерб на сумму более $10 млн. Бывшего менеджера Apple обвиняют в получении «откатов», краже комплектующих, неуплате налогов и отмывании денег.

Обмануть Apple на $10 миллионов

Власти США предъявили обвинения работнику Apple из сферы закупок, который своими действиями нанес компании ущерб на сумму в более чем $10 млн.

По сообщению Associated Press, 52-летний Дхирендра Прасад (Dhirendra Prasad), будучи сотрудником «яблочной» компании, получал «откаты», занимался хищением оборудования и отмыванием денег.

Согласно судебным документам, Прасад, посвятивший труду в Apple 10 лет на позиции специалиста по закупкам, обвиняется в участии в сговоре с целью совершения мошенничества, уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

В чем обвиняют специалиста по закупкам

По версии обвинения, Прасад занимался ведением переговоров с поставщиками и размещал заказы, а Apple оплачивала их, опираясь на документы, которые тот вносил в глобальную систему закупок корпорацию.

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Бывшего сотрудника Apple обвинили в мошенничестве

Следствие считает, что экс-менеджер по закупкам брал у контрагентов «откаты», принимал участие в краже комплектующих, используя поддельные заявки на ремонт оборудования. Таким образом, компания из Купертино оплачивала товары и услуги, которые фактически никогда не получала.

Похищенные таким образом у Apple деньги Прасад пытался «отмыть» – как именно, источник не уточняет. Кроме того, налоговые органы США не досчитались взносов от менеджера по закупкам.

Прасад был уволен из Apple в декабре 2018 г., когда руководству компании стало известно о махинациях с его участием.

Что грозит Прасаду

По каждому из пяти эпизодов обвинения Прасаду грозит наказание в виде лишение сроком от 5 до 20 лет. Однако, как показывает американская практика, в рамках дел о мошенничестве федеральные суды в большинстве случаев назначают осужденным тюремные сроки, которые не достигают верхней планки.

Сторона обвинения в деле Прасада заявила о том, что двое владельцев компаний-поставщиков, с которыми представитель Apple непосредственно вел дела, признались в сговоре в декабре 2021 г.

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Прасад предстанет перед окружным судом США в Сан-Хосе (Калифорния) в четверг, 24 марта 2022 г. Между тем суд разрешил федеральным властям изъять пять объектов недвижимости, находящихся в собственности Прасада, а также содержимое его банковских счетов на общую в сумму $5 млн.

Криминал внутри технологических гигантов

В начале 2021 г., как писало издание Business Insider, Apple подала в суд на своего бывшего сотрудника – дизайнера Саймона Ланкастера (Simon Lancaster), который якобы похитил информацию, составляющую коммерческую тайну и передал ее некоему журналисту.

Представитель СМИ, согласно судебным документам, должен был обеспечить позитивное освещение стартапа ответчика в прессе. «Слитые» Ланкастером материалы, по информации Apple, содержали сведения о невыпущенных продуктах компании, изменениях в существующих продуктах и будущих новинках.

В конце августа 2021 г. CNews писал об уголовном деле против бывшего старшего директора компании Cisco по работе с поставщиками Притхвирадже Бхикхе (Prithviraj Bhikha). Он, как, предположительно и Прасад, получал «откаты» от поставщиков, используя для этого подставную фирму, зарегистрированную в Гонконге.

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Суд признал Бхикху виновным и отправил его в тюрьму на 3,5 года, а также конфисковал его калифорнийскую недвижимость.

В 2002 г. экс-вице-президент Cisco Роберт Гордон (Robert Gordon) признал себя виновным в хищении у Cisco $50 млн. Используя свое служебное положение, в 1999 г. он незаконно вывел принадлежащие компании акции и активы на свои счета в офшорных банках на Багамах. В 2003 г. Гордона приговорили к 5,5 года лишения свободы.

Дмитрий Степанов

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