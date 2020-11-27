На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь

На портале госуслуг заработал сервис отзывов на работу скорой помощи. Россияне могут жаловаться на невозможность вызвать ее или дозвониться до поликлиники. Подать жалобу можно будет даже при наличии лишь упрощенного профиля на портале.

Жалоба в режиме онлайн

На портале «Госуслуги» появился сервис подачи жалоб на работу скорой помощи. Его появление напрямую связано с возникшей в России ситуацией невозможности дозвониться до поликлиники или вызвать бригаду скорой.

О запуске новой услуги, пишет ТАСС, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, пользователи смогут оставлять свои жалобы на работу скорой помощи, и затем собранная информация будет направляться «в профильные структуры системы здравоохранения».

Попытка вызвать скорую или пробиться со звонком в больницу или поликлинику может растянуться на несколько часов, с чем сталкиваются многие россияне. Это стало следствием пандемии коронавируса, охватившей Россию еще в марте 2020 г. и накрывшей ее своей второй волной в сентябре 2020 г.

Плохо работающая скорая помощь стала всероссийским явлением

Вопрос о проблемах с дозвоном до больниц Президент России Владимир Путин поднимал еще 18 ноября 2020 г. в рамках совещания с членами кабинета министров. Дмитрий Чернышенко заявил тогда, что правительство и операторы связи намерены оперативно решить его. В общей сложности на разработку нового сервиса потребовалось менее двух недель.

Кто и на что может жаловаться

Выражать недовольство работой российской скорой помощи могут все зарегистрированные на «Госуслугах» пользователи. Возможность оставить отзыв есть даже у владельцев упрощенных учетных записей.

Форма для отправки жалобы

Россияне могут, к примеру, рассказать, сколько часов им потребовалось, чтобы вызвать бригаду, и через сколько часов сервис, имеющий в своем названии слово «скорая» обеспечил ее прибытие по указанному адресу.

При отправке отзыва действуют определенные правила. В частности, в одном сообщении следует описывать только одну проблему, предложение или вопрос. Если же жалоб несколько, необходимо отправить отдельное сообщение по каждой из них.

Пока неизвестно, как часто и в каком количестве можно оставлять подобные отзывы с одного аккаунта, и как оперативно они будут собираться для дальнейшего анализа. Между тем, проблема приобрела всероссийский масштаб, о чем свидетельствует ее упоминание самим Президентом России.

Правила для составления отзыва на скорую помощь или поликлинику очень просты

Ответ на каждое обращение будет предоставлен пользователю в его личном кабинете на «Госуслугах» и дополнительно отправлен ему на электронную почту. После получения ответа можно будет оценить качество решения поставленного вопроса – если оно неудовлетворительное (например, скорая по-прежнему едет часами или вовсе не хочет направлять бригаду), то нужно поставить максимально низкую оценку. В этом случае будет инициирована проверка работы ведомства.

Дополнительные меры

Помимо услуги жалобы на скорую помощь в России будет внедрен еще один сервис, который, в теории, тоже позволит повысить качество ее работы. Речь идет о едином номере «122» – он, в отличие от обычного «112», создан для звонков, касающихся исключительно коронавируса COVID-19.

По данным «Интерфакса», внедрение дополнительного номера осуществляется с целью централизовать звонки в колл-центрах субъектов России. Помимо этого, подобный шаг даст возможность организовать оперативное направление таких звонков в поликлиники, больницы, станции скорой помощи или другие медслужбы.

Это означает, что звонок на «112» позволит вызывать бригаду скорой помощи или врача. В будущем через этот сервис можно будет дистанционно заказывать доставку выписываемых по рецепту лекарств, оформлять больничные листы, консультироваться со специалистами и др. Техническую помощь сервису окажет оператор «Ростелеком».

Для оптимизации работы скорой помощи в ряде регионов России она была переведена на использование российского программного комплекса «АДИС», работающего в паре с отечественной ОС Astra Linux. Использование этих средств позволяет, в частности, сократить время на обработку вызовов и прибытие бригад, а также снизить материальные затраты. Как сообщал CNews, в октябре 2020 г. «АДИС» был внедрен в Иркутской области и Красноярском крае.