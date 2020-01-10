Россию захлестнула волна киберпреступлений. Тысячи хакеров воруют деньги миллиардами

В России хакеры за неполный 2019 г. украли свыше 10 млрд руб. Количество преступлений в ИТ-сфере или с применением информационных технологий всего за год выросло более чем на 70%.

Эпидемия киберпреступлений

В России отмечен колоссальный рост количества преступлений, совершенных в сфере информационных технологий (ИТ). По данным Министерства внутренних дел (МВД) России их число за первые три квартала 2019 г. увеличилось на 70,3% в сравнении с показателями за аналогичный период 2018 г.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, очень часто преступления в ИТ-сфере в России совершаются с использованием мобильных средств связи и банковских карт.

Всего за указанный период сотрудниками МВД было зарегистрировано около 202 тыс. преступлений с применением тех или иных информационных технологий.



Преступлений в России, совершенных хакерами, становится все больше

Схожую статистику в сентябре 2019 г. предоставила и российская Генпрокуратура. Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, в период с января по август 2019 г. в России было совершено свыше 180,1 тыс. различных ИТ-преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. их число выросло на 68,8%.

Хакеры наносят гигантский ущерб

По словам руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко, в России каждое седьмое преступление совершается с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По оценке ведомства, за первые три месяца 2019 г. ущерб от действий киберпреступников превысил 10 млрд руб.

Статистика преступлений в ИТ-сфере за IV квартал 2019 г. на момент публикации материала не была доступна.

Высокая раскрываемость и методы борьбы

По данным МВД, в течение первых трех кварталов 2019 г. было выявлено 14,2 тыс. человек, совершивших, в общей сложности, 66,8 тыс. краж с применением ИТ.

Министерство планирует в обозримом будущем организовать специализированные подразделения по борьбе с преступлениями в ИТ-сфере, в том числе и в Глобальной сети. Подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел.

В то же время, как сообщал CNews, основатель подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД по борьбе с киберкриминалом Борис Мирошников в своей книге «Сетевой фактор» выступил против расширения перечней статей Уголовного кодекса, посвященных различным видам ИТ-преступлений. Также Мирошников считает необходимым создать единый орган по борьбе с киберпреступлениями.

Взломал, украл – в тюрьму

Силовые структуры действительно ловят и сажают российских хакеров за их преступления. В течение второго полугодия 2019 г. в том числе и в декабре, в России произошло несколько подобных случаев.

К примеру, в июле 2019 г. жителю Красноярска присудили 4,5 года колонии за взлом сайтов интернет-магазинов. Он обманом получал деньги от покупателей, но никакие товары никуда не поставлял. В общей сложности хакер присвоил себе таким образом 1,5 млн руб.

В ноябре 2019 г. российский хакер Станислав Лисов получил в США четыре года тюрьмы за кражу денег и учетных данных с помощью банковского трояна NeverQuest. Он занимался администрированием ботнета, созданного из зараженных компьютеров. Вместе с сообщниками Лисов попытался украсть у жертв $4,4 млн.

В декабре 2019 г. Следственный комитет России обвинил двух хакеров в краже из банкоматов Сбербанка 10 млн руб. Обвинение предъявлено по ст. 154 УК РФ, и они могут сесть в тюрьму на десять лет.

В конце декабря 2019 г. еще трем хакерам из России присудили от 10 до 13 лет колонии за мошенничество с билетами РЖД и S7. Всего два года киберпреступники «заработали» на этом более 17 млн руб. Главарь этой группировки также может быть причастен к убийству следователя, которая вела это дело.