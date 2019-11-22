ИТ-директором «Ситилинка» стал адепт больших данных и искусственного интеллекта

Новым директором по ИТ в «Ситилинке» стал Эмиль Абдулнасыров. До этого он работал техническим директором Competentum, которая в этом году была выкуплена Epam Systems. На новом месте Абдулнасыров будет улучшать клиентский опыт с помощью искусственного интеллекта и больших данных.



Новый директор по ИТ

Директором по ИТ ритейлера электроники «Ситилинк» назначен Эмиль Абдулнасыров, о чем компания сообщила CNews. Он будет заниматься повышением эффективности и модернизацией ИТ-процессов, а также развивать клиентскую аналитику и CRM-систему в направлении персонализации пользовательского опыта и клиентоцентричности.

До Абдулнасырова эту должность занимал Михаил Замыцкий, который одновременно был директором по развитию. Замыцкий не уходит из компании, просто теперь он сосредоточится на своей второй должности.

Комментируя свое назначение, Абдулнасыров отметил, что для компании из сферы электронной коммерции приоритетными сейчас должны быть большие данные, искусственный интеллект и персонализация большего объема пользовательского опыта и контента.

«Например, изучение поведения каждого покупателя, его персональных характеристик, позволит ритейлеру включать наиболее релевантные товары в блоки рекомендаций, — пояснил он. — Но это лишь одна из возможностей — их намного больше. Стоит отметить, что мы будем придерживаться этого направления не только для b2c-сегмента, но и b2b. Также в ближайшей перспективе мы проведем аудит веб-витрины интернет-магазина и пересмотрим ее архитектуру».

Помимо этого, в «Ситилинк» должна измениться модель взаимодействия между сотрудниками и командами. «В планах перейти на гибкие кросс-функциональные команды и повысить эффективность коммуникаций между ИТ и бизнесом, коммерцией. Такая практика в компании уже применяется — мы хотим зафиксировать и тиражировать процесс, сделать применение такого подхода повсеместным», — отмечает новый директор по ИТ.

Карьерный путь Абдулнасырова

Абдулнасыров окончил Московский физико-технический институт. В ИТ работает более 13 лет. В 2006 г. начал работать веб-разработчиком в издательстве цифрового образовательного контента «Физикон», где за пять лет дорос до топ-менеджера.

Новый директор «Ситилинк» по ИТ Эмиль Абдулнасыров

В 2011 г. Абдулнасыров стал основателем собственного стартапа Mobile Student Laboratory («Лаборатория мобильного ученика»). Стартап разрабатывал ИТ-продукты для рынка США. Три года спустя его приобрела компания Competentum, куда Абдулнасыров перешел на должность технического директора.

Competentum занимается разработкой, оптимизацией и персонализацией контента учебных программ. Компания прежде всего известна как создатель корпоративной системы дистанционного обучения Shareknowledge. В июле 2019 г. Competentum была в свою очередь выкуплена поставщиком услуг по разработке цифровых платформ и ПО Epam Systems.

С 2018 г. Абдулнасыров занимается в основном развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта и больших данных.

Как дела у «Ситилинк»

«Ситилинк» — это сеть магазинов, открытая в 2007 г. дистрибьютором компьютерной техники Merlion. На рынке позиционирует себя как дискаунтер. В 2008 г. у сети появился интернет-магазин. Сейчас у компании более 130 магазинов-складов и около 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини» в 360 городах России. В магазинах есть терминалы для самостоятельного оформления заказов, кассы и окна выдачи. По данным самой компании, ежедневно на citilink.ru заходит 850 тыс. человек.

По итогам 2018 г. выручка «Ситилинк» достигла 77,4 млрд руб., что на 29% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Из этой суммы 73,2 млрд руб. приходится на онлайн-продажи — показатель продемонстрировал годовой рост на 30%. Одной из причин роста компания считает технологическую модернизацию, в ходе которой было модифицировано аналитическое ПО, контакт-центр был переведен на омниканальную платформу, также были обновлены терминалы самообслуживания. Это положительно сказалось на эффективности рабочих процессов.

В рейтинге Forbes «20 самых дорогих компаний Рунета — 2019» «Ситилинк» занял седьмое место при оценке в $245 млн.