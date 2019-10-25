Власти зачистили для «Ростелекома» московские 4G-частоты

ГКРЧ отложила вопрос о выделении «Ростелекому» частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отложила рассмотрение вопроса о выделении частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц «Ростелекому» для строительства сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Об этом журналистам сообщил замминистра связи Олег Иванов.

Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем по подключению к интернету социально значимых объектов с использованием беспроводных каналов связи. В связи с этим Минкомсвязи и хотело выдать «Ростелекому» частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, но против выступили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и сотовые операторы «большой тройки» – «Вымпелком», «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон».

«Энлаин» остался без частот

Между тем, как выяснил CNews, на предыдущем заседании ГКРЧ в июле 2019 г. комиссия лишила частот в этом диапазоне компанию «Энлаин», которая несколько лет пыталась запустить в столице сеть LTE. Это упростит «Ростелекому» работу в данном диапазоне в случае получения компанией частот. «Энлаин», входящая в состав холдинга «Алло Инкогнито», владела указанными частотами для работы сети беспроводной передачи данных стандарта WiMAX.

«Энлаин» хотела воспользоваться принципом технологической нейтральности и запустить на указанных частотах сеть LTE. Но прежнее руководство Минкомсвязи во главе с министром связи Николаем Никифоровым и его заместителем Дмитрием Алхазовым выступило против. В министерстве указывали, что технологическая нейтральность применима только к разным технологиям внутри одной радиочастотной службы.

ГКРЧ оставила московского оператора «Энлаин» без частот, которые хочет получить «Ростелеком»

В то же время технология WiMAX формально относится к фиксированной связи, тогда как LTE – это мобильная (подвижная) связь. На сторону «Энлаин» встала ФАС: служба вынесла предписание ГКРЧ об устранении нарушений антимонопольного законодательства и возбудила в отношении комиссии дело. ФАС указывала, что ранее ГКРЧ разрешила компании «Скартел» (бренд Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону») перейти с технологии WiMAX на технологию LTE в соседнем диапазоне 2,5-2,7 ГГц.

Как «Энлаин» пыталась получить путевку в 4G

Осенью 2016 г. Минкомсвязи вынесло на рассмотрение ГКРЧ вопрос о введении технологической нейтральности в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Большинством голосов комиссия приняла решение отказаться от введения данного принципа. В то же время действие разрешения на использование «Энлаин» указанных частот, заканчивавшееся в 2016 г., было продлено до 2019 г. Таким образом, у компании оставались шансы получить LTE-частоты в Москве.

После смены руководства Минкомсвязи «Энлаин» вновь попробовала добиться введения технологической нейтральности в указанном диапазоне. В конце 2018 г. этот вопрос должен был быть вынесен на рассмотрение ГКРЧ, но перед заседанием «Энлаин» сама отозвала соответствующую заявку.

Минувшим летом «Энлаин» снова обратилась в ГКРЧ с просьбой о введении технологической нейтральности, однако комиссия ответила отказом. Более того, ГКРЧ отказалась продлить имевшееся у компании разрешение на использование частот, в связи с чем «Энлаин» окончательно потерял шанс стать владельцем 4G-частот в Москве.

Источник, близкий к «Энлаин», говорит, что несколько лет назад у компании был шанс решить свои проблемы. Переговоры о покупке компании за $50 млн вел «Вымпелком», причем в этом случае, по словам собеседника CNews, Минкомсвязи сняло бы возражения по поводу перевода указанных частот под технологию LTE, однако стороны не смогли договориться об условиях сделки.