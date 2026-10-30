На базе платформа.дом.рф создан маркетплейс данных

Отраслевая платформа данных строительной отрасли (платформа.дом.рф) разворачивает безопасную экосистему обмена структурированной информацией для рынка. На базе платформы создан маркетплейс данных, позволяющий бизнесу предоставлять доступ к своим индустриальным датасетам.

«Создание маркетплейса данных на базе платформы.дом.рф — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры строительной отрасли. Такой инструмент позволяет бизнесу эффективнее использовать накопленные данные, повышать обоснованность управленческих решений и создавать новые сервисы для рынка. Уверен, что совместная работа участников экосистемы будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации строительства и ЖКХ в интересах граждан», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Отраслевая платформа данных разработана ИТ-компанией «ДОМ.РФ Технологии», входящей в группу ДОМ.РФ, при поддержке Минстроя России. Она объединяет данные отрасли, связанные с жилищным строительством. Новый инструмент, запущенный на платформе, позволит компаниям монетизировать свои наборы данных и превратить накопленные массивы информации в ликвидный цифровой актив.

«Совместное развитие экосистемы данных — это возможность не только создавать новую ценность для бизнеса, но и вносить вклад в цифровую трансформацию индустрии в целом.

Для поставщиков данных новый функционал станет способом окупать затраты на цифровизацию и превращать внутреннюю сухую статистику в прибыль. Для покупателей это доступ к отраслевым данным, которые могут помочь точнее оценивать рыночную ситуацию, обосновывать управленческие решения и находить возможности для повышения эффективности», — отметил Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ.

«Развитие платформы основано на принципе взаимной выгоды: чем больше компаний делятся данными и формируют востребованные датасеты, тем шире аналитические возможности всей экосистемы. Объединение отраслевой информации поможет участникам рынка лучше понимать происходящие процессы, сокращать издержки, повышать обоснованность решений и создавать новые цифровые продукты для строительной отрасли. Одним из основных кейсов использования является развитие ИИ-моделей и создание на их основе новых сервисов», — добавил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Отраслевая платформа данных строительной отрасли (платформа.дом.рф) начала работу в 2025 году. Она ориентирована на широкий круг участников: строительные компании, PropTech-организации, производители стройматериалов, банки и ИИ-разработчики, которым необходимы точные отраслевые метрики для обучения алгоритмов, оптимизации логистики и создания умных сервисов для городов. Платформа.дом.рф стандартизирует данные по единым требованиям к структуре и форматам. Для повышения надёжности и удобства использования данных перед публикацией датасеты проходят проверку качества и безопасности. На первом этапе на маркетплейсе запущен обмен B2B-информацией. В частности, доступны такие отраслевые датасеты, как квартирография жилых помещений, машино-места и кладовые, нежилые помещения для коммерческого использования, активность застройщиков.