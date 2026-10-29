На платформе «Сбер2B» теперь доступна отправка заказов в Казахстан

Владельцы интернет-магазинов на платформе «Сбер2B Онлайн-продажи» (ранее inSales) смогут отправлять заказы клиентам в Казахстан через логистическую инфраструктуру СДЭК. Доставка работает почти в 200 пунктах выдачи в 47 населённых пунктах, включая Алматы, Астану, Шымкент, Актобе и Караганду. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Оформить отправление можно в личном кабинете магазина. Затем останется передать посылку в пункт выдачи или вызвать курьера на склад. Делить заказы на партии не нужно — отправка устроена так же, как по России. Международные транспортные накладные и экспортные документы продавец не оформляет: достаточно УПД и соблюдения правил маркировки, если товар ей подлежит. Вес посылки — до 50 кг.

Покупатель при оформлении заказа сразу видит срок доставки и ближайший пункт выдачи на карте — с адресом объекта и расписанием его работы. Получить заказ можно курьером или самовывозом из ПВЗ. Отслеживать посылку можно будет в личном кабинете на сайте и в приложении СДЭК.

Леонид Лишневецкий, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц «Сбера», генеральный директор «Сбер2В», сказал: «Сегодня на базе нашей платформы работают тысячи интернет-магазинов с самыми разными категориями товаров и ценовыми сегментами. Новый маршрут доставки поможет продавцам увеличить количество клиентов и повысить знание о бренде за рубежом, а жителям Казахстана — получить доступ к товарам и популярным торговым маркам, которые не представлены в их стране».

Карина Видягина, руководитель службы международного маркетинга СДЭК, отметила: «Сеть СДЭК в Казахстане уже работает, и продавцам на «Сбер2B» остаётся к ней подключиться. Отправка устроена так же, как внутри России, поэтому выход на казахстанский рынок перестаёт быть отдельным проектом благодаря бесшовной интеграции».

Логистическое решение работает через сервис доставки «Сбер2B Онлайн-продажи» без необходимости заключения договора с курьерской службой. Отправить заказ можно в личном кабинете в несколько кликов — без наценок и с гарантией сохранности груза. В личном кабинете владельцы интернет-магазинов смогут отслеживать посылки, получать обновления статусов и синхронизировать их со статусом заказа без ручного повторного ввода, а также проводить финансовую сверку и оформлять возвраты. При оформлении доставки отправитель сразу же получает трек-номер и штрихкод посылки для печати.