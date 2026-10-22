«Перспективный мониторинг» представил дайджест киберугроз за III квартал 2026 года

Эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») в течение III квартала 2026 г. проводили комплексный мониторинг информационного пространства, направленный на выявление актуальных угроз и тенденций в сфере информационной безопасности. Специалисты собрали и проанализировали сведения о наиболее распространенных схемах атак, используемых злоумышленниками, обнаруженных уязвимостях в программном обеспечении, активности вредоносного ПО, инцидентах, связанных с утечками данных. Об этом CNews сообщили представители компании «ИнфоТеКС».

В течение квартала злоумышленники наиболее активно использовали следующее вредоносное программное обеспечение (ВПО): троян удаленного доступа Phantomcore backdoor, шифровальщик LockBit 3.0 и стиллер Blank Grabber. Преимущественный способ распространения ВПО — фишинговые письма.

Среди уязвимостей, эксплуатируемых злоумышленниками с июля по сентябрь 2026 г., наиболее критичными являются уязвимости в Joomla, GitLab, Grafana, pgAdmin и Windows.

В третьем квартале зафиксировано 197 млн утечек, большая часть которых пришлась на коммерческий и медицинский секторы, в которых произошло несколько крупных инцидентов: утечка из медицинской информационной системы в июле и из сети быстрого питания в сентябре.

«Общее количество утечек снизилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Мы связываем это с частыми блокировками каналов распространения украденных данных и сокрытием инцидентов под давлением вымогателей: злоумышленники грозят не только продать данные, но и сообщить об утечке регулятору. Поскольку повторная раскрытая утечка может стоить компании до 500 млн рублей штрафа, а договоренность с вымогателем обходится дешевле, часть организаций выбирает сокрытие инцидента», — сказала Анна Хромова, заместитель начальника отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».