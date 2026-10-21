«Базис» обновил программно-определяемое хранилище Basis SDS до версии 2.3

Компания «Базис», участник российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), объявляет о выпуске новой версии 2.3 программно-определяемой системы хранения данных Basis SDS. Основное внимание разработчики уделили устойчивости работы хранилища и повседневной рутине администратора: контролю состояния кластера, безопасному разделению полномочий и операциям с большим количеством виртуальных дисков. Всего в релиз вошло более 80 улучшений и исправлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Basis SDS — горизонтально масштабируемая платформа, которая позволяет собрать систему хранения данных на обычном серверном оборудовании, объединив диски нескольких серверов в единое надежное хранилище с блочным доступом.

Улучшенная диагностика кластера

Встроенную диагностику состояния кластера (healthcheck) теперь можно запускать по расписанию, а история последних запусков сохраняется и доступна в веб-интерфейсе. Каждый результат получает уникальный идентификатор, по которому его можно запросить повторно, что позволяет администратору сопоставлять состояние кластера в разные моменты времени и отслеживать изменения между проверками, а не только видеть срез на текущий момент.

Отдельно доработана логика подсчета итогов: промежуточные сообщения теперь сохраняются в результате, но не искажают общую статистику проверки. При запуске диагностики администратор может задать таймаут, ограничив допустимую длительность выполнения.

Разграничение прав доступа

Для удобства работы с кластером в Basis SDS 2.3 появилась ролевая модель, в частности, роль наблюдателя. Пользователям с этой ролью доступен только просмотр информации, вносить изменения они не могут. Это позволяет дать доступ к системе хранения дежурным сменам, службе мониторинга, аудиторам или смежным подразделениям, не рискуя данными и конфигурацией кластера.

Упрощение операций с дисками в больших инсталляциях

В новой версии реализована презентация виртуального диска пользователю по протоколу iSCSI непосредственно подсистемой работы с томами, без использования внутреннего-протокола посредника.

Открыть доступ к виртуальным дискам по протоколам iSCSI и NBD теперь можно сразу для группы дисков. В разделах виртуальных пулов и маршрутизаторов хранилища появилась строка поиска, а в выпадающих списках — выбор всех элементов сразу. Все это сокращает число повторяющихся операций при работе с большим количеством виртуальных носителей.

Повышение надежности фоновых операций

Значительная часть релиза посвящена устойчивости фоновых процессов, которые напрямую влияют на доступное место и целостность данных. Был доработан механизм очистки моментальных снимков от неактуальных данных (Scrub), добавлена возможность настройки количества снапшотов и внедрено журналирование работы сервиса очистки с настраиваемой глубиной хранения отчетов.

Механизм очистки хранилища от моментальных снимков теперь фиксирует результат поэтапно, после обработки каждого снапшота, и корректно применяет частичный результат, если процесс прервался в середине. Устранены ситуации, когда очистка завершалась некорректно из-за зависшего вспомогательного сервиса или отображалась как успешно выполненная, хотя фактически не запускалась.

Доработана обработка фоновых задач: устранены ложные уведомления о мгновенно выполненных операциях и состояние гонки при одновременной постановке одинаковых задач. Синхронизировано параллельное создание клонов дисков — это устраняет избыточное число соединений между узлами и вызванные ими ошибки. Исправлена работа таймаутов при инициализации дисков в бэкенде хранения: значение по умолчанию увеличено до 60 секунд.

Расширение списка поддерживаемых платформ

Для обновления системы подготовлен инсталлятор, который берет на себя управление пакетами и их обновление, в том числе помогает перевести узел с Python 2 на Python 3. Это позволяет автоматизировать часть операций при переходе на актуальную версию.

Также был расширен список платформ: в дополнение к Ubuntu 26 и Astra Linux 1.8 реализована возможность запуска на vCore с ограниченным функционалом.

«Система хранения данных — это тот слой инфраструктуры, где ошибки означают потерю данных и стоят дороже всего, поэтому в релизе Basis SDS 2.3 мы уделили внимание повышению стабильности работы кластера. Также акцент был сделан на удобстве администрирования: специалистам заказчика важно видеть состояние кластера в динамике и тратить меньше времени на однотипные операции. Диагностика кластера теперь запускается по расписанию и сохраняет историю проверок, роль наблюдателя дает доступ к системе без права на изменения, а массовая презентация дисков экономит время при их подготовке в больших инсталляциях», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».