Security Vision на SOC Forum: кибероперации на скорости ИИ – без потери контроля

Security Vision выступит стратегическим партнером SOC Forum, который пройдет 27-28 октября, и представит концепцию AI-Powered SOC – новый подход к работе центра кибербезопасности, в котором ИИ ускоряет кибероперации, а команда ИБ сохраняет контроль над решениями. На стенде и в деловой программе компания покажет, как перейти от отдельных инструментов защиты к единому управляемому центру кибербезопасности.

Атаки ускоряются, поток событий растет, а команды ИБ не могут увеличиваться бесконечно. Ответ SecurityVision – меньше ручной работы, больше скорости и контроля. ИИ берет на себя первичную обработку событий и другую рутину, помогает быстрее собрать контекст инцидента и предлагает сценарии реагирования. Данные об инцидентах связаны с активами, уязвимостями и рисками бизнеса, чтобы команда видела не только угрозу, но и ее возможные последствия. При этом границы автоматизации определяет сама компания: какие действия выполняются по утвержденным правилам, а где решение остается за человеком.

27 октября в 15:45 Security Vision приглашает на собственную стратегическую сессию «Кибероперации на скорости ИИ». Вместе с представителями бизнеса, CISO и CIO/CTO будет обсуждаться, где ИИ уже дает измеримый эффект для киберустойчивости и эффективности ИБ-бюджетов, что можно автоматизировать, а где необходимы подтверждение эксперта и понятная ответственность. Отдельный фокус – данные интеграции и процессы для перехода от экспериментов к безопасному масштабированию ИИ в корпоративной ИТ-архитектуре.

Эксперты Security Vision выступят с серией докладов. В их числе – «Как защищаться, когда атакует ИИ: классификация подходов»: Николай Гончаров, директор центра мониторинга кибербезопасности, и Иван Костенко, аналитик департамента мониторинга кибербезопасности, разберут поведение атакующей сессии, цикл работ ИИ-агента и подходы к защите на разных его этапах. Инженеры технической поддержки Даниил Серегин и Сергей Ильин представят доклад «Экономика автоматизации SOC: как перевести технические метрики в бизнес-ценность и подготовить платформу к реальным AI-задачам».

Тему развития SOC компания дополнит показом обновленной платформы и продуктов для разных задач кибербезопасности. Посетители стенда познакомятся с обновленной платформой Security Vision 5 : улучшенными возможностями хранения и анализа событий, работы с алертами, визуализации данных и настройки рабочих процессов. Компания также продемонстрирует SOAR , зарекомендовавший себя как лидер сегмента, и сканер уязвимостей VS – один из лидеров продуктовой линейки по количеству проданных лицензий в этом году.

Среди новинок – SIEM для обнаружения угроз и EDR для защиты рабочих станций и серверов. Они расширяют возможности выявления угроз в инфраструктуре и на конечных устройствах. Еще один анонс – портал самооценки SA для крупных компаний: решение позволит оценивать защищенность дочерних обществ по единым правилам, выявлять проблемные зоны и управлять ИБ в масштабе всей группы.

Технологии дополняет работа с будущими специалистами. Академия кибербезопасности, игра «Кибербитва», центры в КидБурге и Кидзании, сотрудничество с ВУЗами и действующий SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана помогают пройти путь от цифровой грамотности и выбора профессии до практики мониторинга и реагирования.

Приходите на стенд и другие активности Security Vision, чтобы познакомиться с новыми решениями, обсудить задачи вашей команды и увидеть, как перейти от отдельных инструментов к управляемым кибероперациям на скорости ИИ.