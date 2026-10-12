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Kaspersky Vulnerability Management включен в реестр отечественного ПО

Решение Kaspersky Vulnerability Management для централизованного поиска и управления уязвимостями зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Получение записи подтверждает российское происхождение продукта и дает возможности для внедрения госорганам, компаниям с госучастием и субъектам критической информационной инфраструктуры — например, крупным банкам, финансовым организациям, операторам связи и промышленным предприятиям. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Только за первое полугодие 2026 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили 5,2 тыс. уязвимостей, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Одна из причин роста — широкомасштабное внедрение ИИ в процессы разработки приложений и поиска проблем безопасности. Именно поэтому организациям нужно решение, которое будет не только искать уязвимости, но и помогать быстрее выявлять наиболее опасные бреши, требующие немедленного реагирования.

Kaspersky Vulnerability Management по заданному расписанию находит слабые места в ИТ-инфраструктуре организации, приоритезирует их с учетом реальных рисков и подсказывает, какие из них следует устранить в первую очередь. В базе знаний решения — свыше 370 тысяч уязвимостей и более 600 правил для проверки ИТ‑активов на соответствие стандартам и внутренним правилам ИБ.

Среди особенностей — поддержка агентного сканирования: оно работает через уже установленные агенты Kaspersky Endpoint Security для анализа уязвимостей на рабочих станциях и серверах, не требуя дополнительного ПО и передачи служебных учетных данных. Это позволяет быстрее анализировать активы с минимальной нагрузкой на сеть и таким образом экономить время на выявлении и исправлении уязвимостей.

«Включение Kaspersky Vulnerability Management в реестр Минцифры России — важный и логичный этап в развитии продукта. Это подтверждает высокий уровень безопасности, надежность и качество наших технологий. Теперь организации, для которых важно отечественное происхождение продукта и соответствие требованиям регуляторов, смогут беспрепятственно внедрять наше решение, что позволит усилить наши позиции на российском рынке. В дальнейшем мы продолжим развивать функциональность Kaspersky Vulnerability Management с учетом потребностей заказчиков. Также мы готовим решение к сертификации ФСТЭК России», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

Решение подходит для компаний любых отраслей, в инфраструктуре которых работают не менее 10 устройств. Лицензии на продукт предоставляются по подписке. Для начала работы достаточно приобрести лицензию и внедрить ПО в своей инфраструктуре.

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