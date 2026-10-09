В ОЭЗ «Технополис Москва» создали полностью российский автоматический тонометр

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработали полностью российский автоматический тонометр. Прибор поможет выявлять на ранних стадиях риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, контролировать ключевые показатели здоровья и упростить передачу данных медицинским специалистам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичные предприятия участвуют в реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, обеспечивая рынок инновационным отечественным медицинским оборудованием. Один из ведущих российских разработчиков диагностической техники из столичной ОЭЗ готовит к серийному выпуску автоматический тонометр. В основе прибора будут использованы электронные компоненты собственного производства. Только за первое полугодие 2026 г. компания выпустила более 8,4 млн микросхем для своих устройств. Сейчас разработка находится на этапе изготовления партии тестовых образцов», — отметил Максим Ликсутов.

Разработкой занимается компания «Элта», которая выпускает в ОЭЗ «Технополис Москва» российские глюкометры. Тонометр выйдет под брендом «Сателлит». При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства предприятие построило инфраструктуру с научно-исследовательской лабораторией высокотехнологичных медицинских изделий, а также приобрело новое оборудование для увеличения мощности и поддержания растущего выпуска продукции.

Новый прибор предназначен для измерения артериального давления и пульса в широком диапазоне. Он распознает нарушения сердечного ритма, вычисляет среднее давление и оценивает результат по цветной шкале Всемирной организации здравоохранения. Устройство ведет электронный дневник прямо в памяти — до 130 измерений для двух пользователей.

Управление одной кнопкой, большой экран с подсветкой и голосовое сопровождение упрощают самостоятельное использование прибора пожилыми пациентами. Возможность передачи данных по Bluetooth обеспечивает синхронизацию с мобильным приложением «Сателлит» для дистанционного мониторинга и передачи результатов измерений лечащему врачу.