Formula V Line Air Power G10 поступил в продажу

Formula V Line начинает продажи корпуса Air Power G10.. Главное в нем — три передних вентилятора на отдельных кронштейнах: каждый ставится прямо или под углом 10°, чтобы дуть на видеокарту или на процессор. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

В комплекте четыре 120-мм вентилятора PA2 с ШИМ-управлением и подсветкой ARGB. Всего в корпус встает до 11 вентиляторов 120 мм и радиатор до 360 мм. Блок питания и нижний вентилятор можно поменять местами. Шесть расцветок.

Вентиляторы смотрят туда, куда нужно

Обычно передние вентиляторы стоят заподлицо с панелью и дуют прямо. В Air Power G10 у каждого свой кожух, угол — 0° или 10°, вверх или вниз, независимо от соседних. Поток можно опустить на видеокарту или поднять к процессору. Фиксация ступенчатая, положение не сбивается.

Каждый блок снимается отдельно — почистить или заменить вентилятор можно, не разбирая всю переднюю стенку.

Переднюю решетку можно напечатать самому

Для решетки передних вентиляторов Formula V Line выкладывает 3D-модель. Файл можно взять как основу, поправить под себя и напечатать свою панель — с другим рисунком, логотипом или просто более открытой сеткой. Готовый архив лежит на странице корпуса.

Блок питания и нижний вентилятор меняются местами

В нижнем отсеке блок питания и кронштейн вентилятора ставятся спереди или сзади — как удобнее под железо и схему охлаждения.

Кронштейн снимается, так что комплектующие проще ставить на место.

Четыре вентилятора в комплекте, места — на 11

Предустановлены три передних PA2 120 на вдув и один задний на выдув — это вентиляторы PA второго поколения, с более спокойным видом решетки. Управление оборотами — 4-pin PWM, подсветка — 3-pin ARGB.

Всего в корпус можно установить до 11 вентиляторов 120 мм.

Видеокарта до 420 мм, радиатор до 360 мм

Формат — Mid-tower, платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Внутрь встает видеокарта длиной до 420 мм, сверху — радиатор 240 или 360 мм. В комплекте регулируемый упор: он держит карту и сдвигается по высоте под разную толщину. Башенный кулер — до 182 мм, блок питания ATX — до 160 мм.

Спереди, сверху и снизу стоят пылевые фильтры. Боковые панели снимаются без отвертки. Из накопителей — один диск 3,5″ снизу и два SSD 2,5″ сбоку, кронштейн с быстросъемом. На панели ввода-вывода: USB Type-C, два USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона.

Шесть расцветок

Black, Black Rose Gold и Black Wood, а также White, Black Titanium Silver и Black Dark Blue. У Black Wood фактура под дерево, у Rose Gold и Titanium Silver — металлическая краска.

Где купить

Продажи Air Power G10 уже начались. В России корпус появится в продаже в ближайшее время.