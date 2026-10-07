АНО «НЦК ИСУ», MWS AI и Rocket Control AI объединили усилия для развития ИИ в промышленности

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ»), компании MWS AI и Rocket Control AI подписали соглашение о партнерстве на форуме «Цифровые решения». Компании начинают сотрудничество в рамках нового направления деятельности НЦК ИСУ — ИИ-лаборатории. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Цель совместной работы — исследование возможностей применения искусственного интеллекта в системах управления ресурсами (ERP/СУР) крупнейших российских предприятий, а также развитие и масштабирование отечественных ИИ-решений в промышленном секторе.

Создание ИИ-лаборатории является одним из новых этапов деятельности НЦК ИСУ и важным направлением работы консорциума по развитию отечественных ERP-систем, созданного на базе НЦК ИСУ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Предпосылками для запуска ИИ-лаборатории стали сложности с внедрением ИИ в работу промышленных предприятий, которые выявило исследование НЦК ИСУ. По результатам интервью с ИТ-руководителями ключевых промышленных предприятий, выяснилось, что крупнейшие производители пока не видят ниш для ИИ с гарантированным бизнес-эффектом, а само внедрение обходится дорого и зачастую несовместимо с требованиями информационной безопасности.

Работа ИИ-лаборатории в НЦК ИСУ будет направлена на преодоление этих барьеров и системной проработки вопросов применения ИИ в промышленности. При этом работа лаборатории будет строиться при обязательном участии крупнейших заказчиков страны, которые уже накопили значительный опыт в области ИИ — как самостоятельно, так и в партнерстве с ИТ-компаниями. Их практические наработки и реальные запросы станут основой для выработки прикладных решений и отраслевых стандартов.

Эксперты НЦК ИСУ, MWS AI и Rocket Control AI будут проводить регулярные экспертные дискуссии, исследовательскую работу, нагрузочные тестирования и методологические изыскания в области использования ИИ. Особое внимание партнеры уделят систематизации и тиражированию успешных кейсов внедрения ИИ-технологий в операционные и управленческие процессы российских компаний, а также организации демо-дней отечественных ИИ-проектов и технологий с участием ведущих промышленных заказчиков для оценки потенциала их масштабирования. Специалисты MWS AI и Rocket Control AI войдут в состав экспертной группы по искусственному интеллекту при НЦК ИСУ, что позволит консолидировать отраслевую экспертизу и вырабатывать единые подходы к внедрению ИИ в управление ресурсами и иными критически важными процессами для промышленных предприятий.

«Современный объем данных и скорость изменений превышают возможности человека контролировать все информационные потоки внутри крупного предприятия. Искусственный интеллект должен стать неотъемлемой частью цифрового контура, собирая для управленцев единую и постоянно изменчивую картину всех блоков предприятия. При этом важно обеспечить безопасность и безошибочность его применения в такой сложной отрасли, как промышленность. Запуск ИИ-лаборатории на базе НЦК ИСУ — логичный шаг в развитии нашей экспертизы по развитию отечественных систем управления промышленными предприятиями. Объединяя усилия с MWS AI и Rocket Control AI, мы создаем платформу для системного исследования потенциала ИИ, выработки методологии и практического внедрения решений, которые помогут российским предприятиям не только сохранить, но и значительно усилить свои конкурентные позиции за счет интеллектуального управления ресурсами и иными критически важными программными продуктами», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Мы видим большие перспективы сотрудничества с НЦК в исследовании эффектов внедрения искусственного интеллекта. Нам особенно интересен опыт НЦК в вопросах импортозамещения и перехода на отечественные решения. Сегодня для России важно определить приоритеты создания собственных ИИ-продуктов. Прежде всего они должны приносить измеримый результат в ключевых сферах нашей экономики — повышать производительность, снижать издержки и улучшать качество работы. Успешное применение внутри страны может стать основой для следующего шага — экспорта российских ИИ-продуктов и их выхода на международные рынки», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

«Интеграция искусственного интеллекта в системы управления ресурсами и иные критически важные системы открывает возможности, которые раньше были недостижимы. Rocket Control AI обладает уникальными наработками в области предиктивной аналитики и моделей управления, и мы видим огромный потенциал в их применении для российских предприятий. Участие в экспертной группе при НЦК ИСУ позволит нам не только транслировать свой опыт, но и совместно с партнерами формировать запросы к будущим поколениям ИИ-систем, ориентируясь на реальные потребности индустрии», — сказал Павел Приходько, главный инженер Rocket Control AI.

Сотрудничество АНО «НЦК ИСУ» с российскими компаниями строится на принципах открытости — к участию в ИИ-лаборатории и других направлениях центра могут присоединиться другие вендоры, интеграторы, отраслевые ассоциации и заказчики. Это позволит сформировать устойчивую методологическую экосистему, отвечающую потребностям крупного бизнеса и государственных корпораций в развитии российских технологий искусственного интеллекта.

В начале мая 2026 г. по поручению премьер-министра Михаила Мишустина был сформирован консорциум для развития отечественных ERP-систем. В его задачи входят сбор требований крупнейших заказчиков и выработка единых стандартов для отечественных ERP-решений. Консорциум объединяет представителей Минцифры России и других федеральных органов, экспертный совет из руководителей ИТ-подразделений крупных промышленных компаний, вендоров и разработчиков. Координатором консорциума выступает НЦК ИСУ.