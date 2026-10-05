От срочного импортозамещения до устойчивой эксплуатации: «Норбит» внедрил новую CRM в ДКС

«Норбит» перевел одного из российских производителей кабеленесущих систем и электротехнической продукции АО «ДКС» на отечественную CRM (автоматизирует взаимоотношения с клиентами). Импортозамещение стартовало несколько лет назад в условиях необходимости срочной замены зарубежного облачного софта. Сейчас CRM-платформа работает в режиме промышленной эксплуатации, объединяя проектные продажи, клиентский сервис и управленческую отчетность в едином контуре. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

На старте проекта специалисты «Норбит» сохранили весь накопленный массив информации и в сжатые сроки воспроизвели ключевую функциональность фронт-офиса. Был обеспечен бесшовный переход для сотен сотрудников по всей географии присутствия, создана единая база, аккумулирующая всю историю по проектам, контрагентам и объектам.

Особое внимание уделили управлению сложными продажами под ключ – от подготовки и расчета спецификаций до многоступенчатого согласования коммерческих предложений. Также наладили корректную работу с местными валютами для филиалов в Казахстане. Настроили автоматический обмен данными между новой CRM и корпоративным хранилищем SAP Business Warehouse. Информация автоматически попадает в управленческие дашборды, которыми пользуется топ-менеджмент, обеспечивая прозрачную сквозную отчетность.

После миграции и успешного запуска в промышленную эксплуатацию команда «Норбит» перешла к развитию системы и расширению ее функциональности. В рамках проекта были перестроены и ускорены сервисные процессы фронт-офиса: обращения клиентов и внутренние заявки обрабатываются в едином окне, маршрутизация автоматизирована. Массовое обновление данных контрагентов переведено в пакетный режим, что позволило исключить ручной ввод по каждой карточке. Доработан продуктовый каталог, где создана сложная иерархия категорий, произведена настройка виртуальных таблиц для качественной работы с номенклатурой. В дальнейших планах – углубление аналитики и масштабирование на смежные подразделения.

Денис Егоров, руководитель группы CRM ДКС: «Замена CRM – важная веха в рамках нашей долгосрочной стратегии импортозамещения и модернизации ИТ-ландшафта. Новая архитектура стала фундаментом для дальнейшего развития и расширения автоматизации на смежные подразделения. Опираясь на компетенции «Норбит», мы продолжаем расширять функциональность системы, углублять ее аналитические возможности, выстраивая современный и надежный контур управления продажами и сервисом».

Михаил Бубнов, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Несмотря на сложные условия и ограничения, у нас получилось бесшовно перевести ДКС на современный и надежный российский софт. Проект выделяется среди остальных не только рекордными темпами миграции и организационными объемами, но и форматом взаимодействия команд. Для нас это было полноценное стратегическое партнерство, где мы делимся экспертизой, даем рекомендации и постоянно инициируем улучшения».