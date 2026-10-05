Более 80% крупных компаний готовят инфраструктуру к авариям, но без системного подхода

86,9% российских Enterprise-компаний заявляют о высоком уровне готовности к аварийным ситуациям, но на практике катастрофоустойчивость реализована фрагментарно. Об этом говорят результаты исследования, проведенного разработчиком инфраструктурного ПО Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В опросе приняли участие 93 представителя крупных Enterprise-компаний из нефтегазовой, энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других отраслей.

74% компаний сталкиваются с аварийными сбоями не чаще одного-двух раз в год. Тем не менее построение катастрофоустойчивости — высокий приоритет в развитии инфраструктуры: 86,9% организаций имеют хотя бы частично спланированные сценарии Disaster Recovery (DR), а 91,3% внедряют средства репликации, в том числе DR-решения на уровне виртуализации и аппаратную репликацию на уровне систем хранения данных (СХД).

Высокий уровень подготовки к авариям объясняется строгими требованиями к доступности инфраструктуры и непрерывности бизнес-процессов. Так, для 87,7% опрошенных время восстановления после сбоя (RTO) является строго регламентированным параметром. Для 41,5% целевой показатель RTO составляет до одного часа, что говорит о максимальном уровне критичности бизнес-процессов. Еще 46,2% допускают простой в несколько часов, и лишь 12,3% респондентов могут позволить себе восстановление в течение суток.

При этом, несмотря на заявления о высоком уровне готовности к авариям, значительная часть компаний не обладает системным подходом к проверке планов восстановления в реальных условиях. Только 34,4% компаний проводят регулярные учения чаще двух раз в год. Около 37,6% вовсе не проводят проверок систем для аварийного восстановления либо протестировали их один раз при внедрении. Кроме того, даже при наличии DR-инструментов для 68,1% организаций основным методом аварийного восстановления остается резервное копирование и ручное возвращение виртуальных машин в строй.

«Резервное копирование не гарантирует быстрого перезапуска сервисов, а ручное восстановление — это сложный список действий, в которых возможны ошибки на фоне человеческого фактора. Эти методы уже не обеспечивают непрерывность бизнеса в той мере, в которой это нужно Enterprise-компаниям со строгими требованиями к RTO. Там, где важно не только наличие бэкапа, но и предсказуемое время восстановления, внедряют инструменты для автоматизированного перезапуска. Полноценное DR-решение на уровне виртуализации обеспечивает переключение виртуальной инфраструктуры на резервную площадку в реальном времени при сбое. Применение такого инструмента гарантирует прогнозируемый RTO в диапазоне от 15 минут. Если в инфраструктуре есть высоконагруженные базы данных или файловые хранилища, то программную репликацию оптимально сочетать с репликацией на уровне СХД. Она позволяет добиться практически нулевой потери данных (RPO = 0) в случае сбоя за счет синхронного режима передачи данных на резервную площадку», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.