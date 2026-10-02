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Компания «АйПиМатика» и WowNet повысят доступность российского сетевого оборудования

Компания «АйПиМатика» стала официальным дистрибьютором российского Wi-Fi-оборудования WowNet. Продукция WowNet будет доступна всем партнерам компании «АйПиМатика» в рамках дистрибьюторской сети, которая включает офисы в восьми городах России – от Москвы до Владивостока. Об этом CNews сообщили представители компании «АйПиМатика».

Сотрудничество двух компаний расширит доступность российских сетевых решений и поможет удовлетворить растущий спрос на отечественное оборудование. По данным самой WowNet, количество запросов на реестровое оборудование в три раза превышает число запросов на нереестровые решения.

В портфолио WowNet входят контроллер Wi-Fi «Харза», операционная система «Архар ОС», точки доступа Wi-Fi 6 и управляемые L3-коммутаторы. «Харза» и «Архар ОС» включены в Единый реестр российского ПО под номерами 20305 и 21216. Коммутаторы работают под управлением собственной операционной системы LK-OS, также включенной в реестр российского ПО.

«Мы видим устойчивый рост спроса на российское сетевое оборудование, в том числе на отечественные Wi-Fi-решения. Дополнительный импульс этому спросу дает рост объемов государственных закупок Wi-Fi-оборудования. Поэтому для нас важно расширять сотрудничество с российскими производителями. Мы рассчитываем, что сотрудничество с WowNet повысит доступность именно российских решений на рынке», — отметил коммерческий директор компании «АйПиМатика» Михаил Носков.

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Компания WowNet развивает собственную линейку сетевого оборудования и программного обеспечения, дополняя ее инженерной экспертизой, сервисным сопровождением, а также решениями для корпоративной и гостевой авторизации и безопасного подключения к проводным и беспроводным сетям.

«Для нас важно, чтобы российское сетевое оборудование было доступно по всей стране — не только в крупных городах, но и в регионах. «АйПиМатика» — это именно тот партнер, который обеспечивает такой охват. Усиливая друг друга в этом сотрудничестве, мы планируем удовлетворить растущий спрос на отечественные решения и сделать отечественное сетевое оборудование по-настоящему доступным для бизнеса», — отметил Никита Иванов, CEO компании WowNet.

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