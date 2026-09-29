МТС запустила сеть 5G в Перми

МТС объявляет об открытии доступа к сети 5G для абонентов Перми. Компания запустила мобильную сеть нового поколения на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких городских локациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к поэтапному запуску 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов. В Перми сеть запущена в Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Дзержинском районах. В зону покрытия уже вошли территории вблизи Пермского цирка и школы №146, район лыжной базы «Искра», а также густонаселенные микрорайоны Пролетарский, Балатово и Нижняя Курья. География 5G в Перми будет поэтапно расти. Новый стандарт связи придет и в другие районы, делая цифровые сервисы удобнее для жителей и гостей Пермского края.

«Запуск 5G в Перми — это не просто технологическое обновление, а важный шаг в цифровом развитии всего Пермского края. Мы открываем новую страницу в телеком-инфраструктуре региона, которая затронет практически все сферы жизни. Для жителей это означает доступ к качественно новым цифровым сервисам, которые требуют высокой скорости и минимальной задержки. Для бизнеса и промышленных предприятий Прикамья — это фундамент для внедрения передовых индустриальных решений: интернета вещей, видеоаналитики, роботизации, дистанционного управления. 5G обладает не только скоростью, но и высокой емкостью и энергоэффективностью, что критично для современных производств. Мы готовились к этому запуску, развивая инфраструктуру и интегрируя отечественные решения. Уверена, что новый стандарт даст импульс развитию экономики и повышению качества жизни в регионе, а мы продолжим расширять покрытие, чтобы как можно больше пермяков ощутили преимущества технологии», – отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС включила первые сети 5G в 20 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе и др.