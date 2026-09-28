«Аквариус» представил новый защищенный смартфон для связи и учета

ГК «Аквариус», один из участников российского рынка в области разработки и производства вычислительной техники и ИТ-решений, запустил новый смартфон в линейке защищенных устройств — Aquarius AQfone NS M22/M22 ТСД. Устройство предназначено для складских и производственных площадок, транспортной и логистической инфраструктуры, а также специальных служб, работающих на территориально удаленных объектах. Оно обеспечивает надежную мобильную связь и быстрый доступ к критически важным приложениям. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Его ключевые особенности — в съемной батарее емкостью от 10800 до 20000 мАч , которая снимает зависимость от стационарных зарядных станций и позволяет эксплуатировать устройство в несколько смен без простоев. А наличие лазерного сканера сбора данных для штрихкодов и QR-кодов в конфигурации M22 ТСД превращает смартфон в полноценный терминал сбора данных (ТСД) и позволяет совместить корпоративную связь и учет в одном устройстве.

Выбор конфигурации определяется сценарием применения. Версия без ТСД обновляет парк корпоративной мобильной связи и подходит для работы на распределенных объектах, где важны защищенная связь, быстрый доступ к корпоративным системам и контроль доступа. Она сохраняет разъем для наушников и оснащена аппаратными выключателями камеры, микрофона и беспроводных интерфейсов. Версия с ТСД закрывает задачи сканирования и учета. Обе конфигурации построены на единой платформе, что упрощает обслуживание парка техники и процесс обучения сотрудников. Новинка рассчитана на эксплуатацию при температурах от −20 до +50 °C, выдерживает падения с высоты до 1,2 м и защищена от воды и пыли.

Смартфон работает на отечественных операционных системах — Аврора, «Ред ОС М» и AQOS. Заказчики получают независимость от зарубежных программных платформ, локальную поддержку, соответствие требованиям регуляторов и готовность к интеграции в корпоративный и государственный ИТ-контуры. Устройство подходит для использования на объектах критической информационной инфраструктуры, в государственных информационных системах и защищенных средах.

«Мы проектировали AQfone NS M22 вокруг реальных сценариев эксплуатации, а не вокруг спецификаций. Сменная батарея продиктована задачей непрерывной работы в несколько смен, встроенный сканер — необходимостью объединить связь и учет в одном корпусе, аппаратные выключатели — требованием защиты там, где это действительно важно. Каждое решение призвано исключить операции, не связанные с решением основных задач. Мы создали продукт, который соответствует ритму современного производства — без простоев, без лишних операций, без зависимости от инфраструктуры», — сказал Николай Петров, директор бизнес-юнита «Клиентские устройства и корпоративная мобильность» компании «Аквариус».