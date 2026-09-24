Завод GS Nanotech (входит в холдинг GS Group) и воронежский Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент», MOEX: ELMT) объявляют о завершении корпусирования пилотной партии двухъядерного 32-разрядного микроконтроллера К1921ВГ1Т в корпусе типа BGA. Новое исполнение микроконтроллера получило обозначение К1921ВГ10Я. Микросхема разработана по запросу промышленных заказчиков, которым требуются компактные решения для высокопроизводительных систем автоматизации. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Ранее передовой российский микроконтроллер К1921ВГ1Т с архитектурой RISC-V выпускался только в корпусе LQFP-208 с размером 28x28 мм. Переход на BGA позволяет существенно уменьшить занимаемую на печатной плате площадь до пяти раз. Компактный корпус расширяет возможности применения микроконтроллера в современной электронике, где важно эффективное использование пространства на плате.

GS Nanotech была разработана подложка микросхемы, а также проведены операции корпусирования: установка кристалла на подложку, разварка контактов кристалла, герметизация молд-компаундом, установка шариковых выводов на обратную сторону микросхемы, маркировка. Все процессы прошли успешно, а высокий выход годных изделий при корпусировании подтвердил готовность НИИЭТ и GS Nanotech к серийному выпуску микросхем в новом конструктивном исполнении.

«НИИЭТ совместно в GS Nanotech предлагает решение, которое отвечает запросам заказчиков, работающих с системами автоматизации и встраиваемой электроникой. Для них важен каждый миллиметр на плате. Новый корпус BGA216 13х13 мм позволяет заметно сократить занимаемое микроконтроллером место, сохранив его производительность. Для НИИЭТ это расширяет возможности применения флагманского изделия», — сказал генеральный директор НИИЭТ Павел Куцько.

Пресс-служба GS Group Российский микроконтроллер стал компактнее

Компания GS Nanotech умеет успешно и в кратчайшие сроки производить постановку на производство новых продуктов с дальнейшим переводом их в серийный статус. «Мы подтвердили возможность серийного корпусирования отечественных кристаллов в современном конструктивном исполнении с высоким выходом годных изделий. В результате российские разработчики получают не только производительный микроконтроллер, но и полноценное отечественное решение, доступное для интеграции в широкий спектр устройств», – сказал директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов.

Ранее GS Nanotech уже выпустил опытную партию высокопроизводительной отечественной программируемой логической интегральной схемы ПЛИС K5591XC1Я в современном пластиковом корпусе BGA576 размером 25x25 мм. Раньше эта микросхема была представлена только в дорогостоящем керамическом корпусе, предназначенном для ответственных применений. Благодаря опыту GS Nanotech в области корпусирования она стала доступной для массовых гражданских продуктов без потери производительности.

Технические характеристики

Контроллер К1921ВГ1Т построен на двух ядрах RISC-V с частотой до 204 МГц и поддерживает режим работы lockstep, критически важный для систем функциональной безопасности. Он оснащен 4 МБ Flash-памяти, 1 МБ SRAM, встроенным гигабитным Ethernet 10/100/1000 с PHY, а также аппаратным криптомодулем, поддерживающим алгоритмы AES и российские стандарты «Кузнечик»/«Магма».