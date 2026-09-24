Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть LTE в районе автомобильного пункта пропуска Кани-Курган

МТС завершила строительство ВОЛС и провела модернизацию сети LTE вблизи автомобильного пункта пропуска Кани-Курган. Благодаря проведенным работам улучшилось качество связи и увеличилась емкость мобильной сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили волоконно-оптические линии связи и модернизировали оборудование на базовой станции вблизи автомобильного пункта пропуска через государственную границу Кани-Курган. В зоне улучшения качества связи объекты таможенно-логистического терминала «Каникурган» общей площадью 180 тыс. кв. м, где происходит оформление и таможенный контроль грузов, а также склады и перегрузочные терминалы. По данным специалистов, ежедневно оформляется более 500 грузовых автомобилей, и около 400-500 туристов в сутки пересекают границу на пассажирском транспорте.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Также сигнал LTE усилился для почти 500 жителей приграничного села Каникурган. Теперь сельчане могут с комфортом пользоваться привычными интернет-сервисами и приложениями, онлайн-банкингом, отслеживать почтовые отправления, удаленно работать и учиться.

«Автомобильный пункт пропуска Кани-Курган – один из ключевых таможенно-логистических объектов Амурской области. По мосту через Амур ежедневно отправляются в путешествие туристические группы и перевозят различные грузы, объем которых каждый год только увеличивается. Поэтому модернизация телеком-оборудования напрямую связана с ростом товарооборота и туристического потока: скоростной мобильный интернет нужен для оперативного оформления необходимых документов, координации поставок, отслеживания грузов в реальном времени. Доступ к онлайн-сервисам помогает путешественникам заранее планировать маршрут и избегать лишней траты времени. Так, модернизация сетей связи вблизи автомобильного пункта пропуска Кани-Курган повышает инвестиционную и туристическую привлекательность Амурской области, укрепляя ее роль в международной логистике», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

Минцифры вступило в переговоры с Apple о включении 5G на iPhone в России

Обзор: Российские платформы контейнеризации (Kubernetes) 2026

Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще