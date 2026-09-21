Аналитика МТС AdTech и Альянса в сфере ИИ: 70% россиян используют бесплатные ИИ-решения

Согласно исследованию МТС AdTech и Альянса в сфере ИИ, бесплатные ИИ‑сервисы остаются наиболее востребованным способом работы с технологией. Треть россиян (30%) одновременно используют бесплатные российские и зарубежные решения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС AdTech опросил 2500 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в сентябре 2026 г.

Доля пользователей, отдающих предпочтение исключительно бесплатным отечественным нейросетям, составляет 23%, зарубежным — 17%. При этом 30% респондентов уже имеют опыт оплаты ИИ‑сервисов: 13% оформляют подписки на регулярной основе, 17% единовременно оплачивали решение конкретной задачи.

Более половины опрошенных — 56% — активно и регулярно пользуются нейросетями. Еще 44% пробовали такие сервисы несколько раз из интереса.

Данные показывают постепенное распространение технологии сразу среди нескольких возрастных групп, при этом молодая аудитория быстрее других переводит эксперименты с ИИ в регулярное использование. Так, доля регулярных пользователей нейросетей в возрастной группе 18–25 лет достигает 79%, в группе 26–34 лет — 62%. В старших когортах показатель снижается: среди респондентов 35–44 лет он составляет 49%, среди россиян 45–55 лет — 42%.

Региональный срез также показывает высокий уровень регулярного использования нейросетей. В Центральном федеральном округе ИИ регулярно используют 62% опрошенных. В Дальневосточном федеральном округе показатель составляет 57%, в Уральском — 56%, в Сибирском — 54%. В Северо-Западном федеральном округе регулярно используют нейросети 53%.

По форматам взаимодействия с ИИ лидируют текстовые чат‑боты — их предпочитают 54% респондентов. На втором месте — визуальные нейросети для генерации изображений и видео (20%), далее следуют ИИ‑помощники для выполнения заданий (14%), звуковые решения (8%) и аналитические инструменты (4%).

Ключевым сценарием применения технологии остается поиск информации и ответов на вопросы — его используют 67% россиян. При этом пользователи расширяют спектр задач: 40% применяют нейросети для написания текстов, 39% — для создания изображений, дизайна и видео. Кроме того, 20% взаимодействуют с ИИ в формате диалога, 19% используют технологию для переводов и изучения языков.

«За последний год отношение к искусственному интеллекту стало более позитивным у 52% россиян. Это говорит о том, что аудитория постепенно привыкает к технологии и лучше понимает ее практическую ценность. Для рекламного рынка это возможность активнее использовать ИИ при создании креативов, персонализации сообщений и разработке новых рекламных форматов. При этом брендам важно сохранять фокус на интересах пользователя: технология должна делать рекламу более релевантной и полезной. Поэтому мы рекомендуем тестировать ИИ-инструменты на разных сегментах аудитории, сравнивать эффективность таких креативов с традиционными подходами и масштабировать решения, которые дают измеримый результат», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Позитивнее всего отношение к ИИ за последний год изменилось у жителей Уральского федерального округа — так ответили 61% участников. В Приволжском федеральном округе пользу технологии стали лучше видеть 55%, в Центральном — 54%, в Северо-Западном — 52%. В целом по России негативно оценили изменение своего отношения к ИИ лишь 2% респондентов.

«Данные исследования наглядно демонстрируют, что бесплатные ИИ‑решения стали точкой входа для массового пользователя — ими пользуются 70 % россиян. При этом мы видим не просто рост охвата, а формирование зрелой модели потребления: аудитория комбинирует российские и зарубежные сервисы, постепенно переходит к платным инструментам и выстраивает регулярные сценарии работы с технологией. Для разработчиков и бизнеса это сигнал: важно не только масштабировать доступность ИИ, но и предлагать понятные, измеримые и безопасные решения, которые органично встраиваются в повседневные и профессиональные практики пользователей», — сказала директор по продукту Альянса в сфере ИИ Надежда Морозова.