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«Синимекс:ИИ-агент. Расширение для 1С:Предприятие 8» включили в реестр российского ПО

Продукт компании «Синимекс» «Синимекс:ИИ-агент. Расширение для 1С:Предприятие 8» включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

Решение разработано для интеллектуальной поддержки пользователей прикладных решений «1С» и позволяет работать с корпоративными данными с помощью запросов на естественном языке. ИИ-агент может собирать информацию из одной или нескольких информационных баз, анализировать ее и представлять результат в виде таблиц, показателей и диаграмм.

С помощью решения пользователи могут оперативно получать данные для подготовки управленческой и финансовой информации, анализировать показатели, находить нужные сведения в документах и формировать результаты без ручного поиска по нескольким системам. Вместо последовательного обращения к разным базам и отчетам пользователь может задать вопрос в диалоге и получить сводную информацию в одном интерфейсе.

ИИ-агент также поддерживает интеллектуальный поиск по корпоративным документам с использованием RAG-технологии, распознавание текста в файлах, голосовой ввод, экспорт результатов в PDF и интеграцию с корпоративными мессенджерами. Предусмотрено локальное развертывание ИИ-моделей внутри корпоративного контура, что позволяет использовать решение с учетом требований к защите данных.

«Включение «Синимекс:ИИ-агента» в реестр российского ПО стало важным этапом развития продукта. Мы создавали решение с учетом реальных задач пользователей «»: работы с большими объемами данных, подготовки аналитики и поиска информации, которая может находиться в разных системах и документах. ИИ помогает упростить этот процесс и сделать работу с корпоративными данными более удобной», — сказал Андрей Гурьев, директор направления 1С компании «Синимекс».

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Решение построено на базе платформы «1С:Предприятие 8» и использует распределенную архитектуру с клиентским и серверным модулями. Серверная часть отвечает за обработку запросов, формирование контекста, взаимодействие с ИИ-моделями и внешними сервисами, а также применение политик безопасности и журналирование.

Программный продукт ранее был зарегистрирован в Роспатенте и получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», подтверждающий корректность его работы с платформой «1С:Предприятие 8».

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