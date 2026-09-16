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ИТ-холдинг «Т1» оцифровал операционный блок НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова

ИТ-холдинг «Т1» сообщил о завершении одного из крупнейших проектов по цифровизации операционного анестезиологического блока в федеральной медицинской организации в России. Внедрение охватило 21 операционную в НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова — ведущем федеральном центре травматологии и ортопедии. Специалисты ИТ-холдинга «Т1» совместно с партнером — компанией «КваттроЛаб» интегрировали медицинское оборудование в единую цифровую среду с автоматической передачей данных в медицинскую информационную систему.

Российское здравоохранение последовательно переходит к цифровым моделям оказания медицинской помощи. Одним из наиболее сложных направлений остается цифровизация операционных, где одновременно используется десятки единиц медицинского оборудования, а достоверность и скорость передачи данных напрямую влияют на качество клинических процессов, безопасность пациентов и эффективность работы медицинского персонала.

Специалисты ИТ-холдинга «Т1» выстроили комплексную цифровую инфраструктуру на базе отечественной программной платформы «КваттроЛаб» РАИСа (Реанимационно-анестезиологическая информационная система) и обеспечили ее бесшовную связку с ключевыми системами НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова. Созданная цифровизированная среда объединяет около 40 единиц медицинского и операционного оборудования: наркозные станции, мониторы пациента. Более 250 полученных параметров, в том числе показатели гемодинамики и оксигенации, параметры вентиляции и дыхательного контура, состав газовой смеси и расход анестетика, скорость и объем инфузий. Все эти данные собираются в едином рабочем пространстве — удобном и для врача анестезиолога-реаниматолога, и для медсестры-анестезиста. Ключевое, что дала бесшовность: перечисленные показатели теперь собираются автоматически, без ручного труда – как побочный, но точный результат обычного ведения медицинской документации по приказу №530н.

Проект в НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России стал одним из крупнейших внедрений подобного класса в федеральной медицинской организации в России и первым, охватившим весь операционный анестезиологический блок операционных.

Проект позволил снизить объем бумажной работы медицинского персонала по заполнению карт, электронных назначений и протоколов анестезии в оборудованных точках практически до 100%. Сегодня основное количество медицинских (анестезиологических) документов автоматически, а мониторинг состояния пациентов осуществляется в реальном времени с компьютеров. Встроенные оповещения позволяют предотвращать назначение препаратов, указанных в аллергических реакциях у конкретного пациента.

Кроме того, система РАИСа позволяет проводить инцидентный анализ за определенные промежутки времени, дает возможность руководителю отделения анестезиологии-реанимации мониторить в режиме реального времени все рабочие места, что особенно актуально при разрозненности операционных залов по территории медицинского учреждения.

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Уже на этапе пилотирования и первых месяцев работы системы эффективность операционного блока выросла до 18% за счет контроля соблюдения расписания, времени начала и длительности операций. Все эти данные рождаются не из отдельных отчетов, а из первичных данных медицинского оборудования. Это и есть объективность: управленческие решения по загрузке оперблока, расписанию и планированию опираются на достоверные данные о том, что реально происходит в операционной. В долгосрочной перспективе, по мере накопления статистики, клиника ожидает сопоставимых с мировыми практиками результатов. По данным международных исследований, подобная автоматизация снижает вероятность ошибок ручного ввода данных на 20% и повышает эффективность использования коечного фонда – в среднем на 15% за счет оптимизации клинических процессов.

«ЦИТО им. Н.Н. Приорова традиционно выступает одним из лидеров внедрения современных медицинских технологий, особенно в части снижения рисков для пациентов. При этом цифровизация операционных остается одним из наиболее сложных направлений медицинской деятельности из-за необходимости интеграции большого количества оборудования. Экспертиза ИТ-холдинга «Т1» и «КваттроЛаб» позволила эффективно реализовать внедрение новой системы, учитывая специфику работы операционного блока, и бесшовно интегрировать ее в ИТ-инфраструктуру клиники», — сказала Елена Клейменова, заместитель директора по качеству медицинской помощи и информационным технологиям в НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.

«Данный проект — пример эффективного взаимодействия всех сторон. Специалисты ИТ-холдинга «Т1» совместно с клиентом сформулировали потребности, провели комплексный аудит медицинского оборудования и ИТ-инфраструктуры больницы, реализовали пилот в двух операционных и подготовили персонал к плавному переходу на новую систему. Наши партнеры «КваттроЛаб» предоставили полностью отечественное ИТ-решение для его совместной интеграции с медицинской информационной системой ЦИТО им. Н.Н. Приорова. В итоге результат внедрения в ведущем федеральном центре подтверждает готовность подобных ИТ-продуктов к промышленному применению и может стать ориентиром для других клиник. Для холдинга это важный этап развития компетенций в области цифровизации медицинской инфраструктуры, который мы уже начали масштабировать в других регионах. Например, реализуется пилотный проект в Перинатальном центре при ГКБ №7 в Республике Татарстан для дальнейшего масштабирования и на другие лечебные учреждения Республики», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным решениям ИТ-холдинга «Т1».

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