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«Группа Астра»: подход к VDI-инфраструктуре зависит от масштаба инфраструктуры

Масштаб компании заметно влияет на то, как она организует удаленный доступ к рабочему месту, данным и приложениям сотрудников. Исследование «Увеон» (входит в «Группу Астра») показало, что в организациях с числом пользователей удаленных рабочих мест до 500 чаще встречается подключение непосредственно к физическим компьютерам, тогда как при нескольких тысячах пользователей заметнее VDI, терминальные рабочие столы и публикация приложений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Различия становятся заметнее при сравнении инфраструктур разного масштаба. В организациях с относительно небольшим числом пользователей подключение к физическим рабочим местам остается распространенным сценарием. Когда количество пользователей растет до нескольких тысяч, все большую роль начинают играть управление рабочими средами, приложениями, профилями и политиками доступа.

«Несколько сотен удаленных подключений и несколько тысяч – это разные эксплуатационные задачи. При небольшом количестве пользователей можно работать с отдельными физическими компьютерами и многие вопросы решать индивидуально. На масштабе в несколько тысяч рабочих мест такой подход становится сложнее, нужно централизованно управлять обновлениями, доступом к приложениям и конфигурациями пользовательской среды», – сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

Участники исследования также отмечали требования к стабильной работе на слабых каналах связи, поддержке нескольких мониторов, видеоконференций, тонких клиентов, Kerberos-аутентификации и управлению пользовательским окружением. Для крупных инфраструктур такие возможности становятся частью повседневной эксплуатации, а не отдельными пользовательскими сценариями.

Высокую роль крупных заказчиков подтверждают и данные Strategy Partners. В 2025 г. на сегмент B2B Enterprise приходилось 43% спроса на решения для виртуализации и VDI, еще 18% формировал сегмент B2B.

«В определенный момент задача меняется. Уже недостаточно просто дать сотруднику возможность подключиться к рабочему месту. Нужно управлять тем, какую среду он получает, какие приложения ему доступны и как эта среда обслуживается. В больших компаниях встречаются сразу все комбинации работы с корпоративным рабочим местом – VDI, доступ к физическим ПК, терминальные сервисы, а иногда и 3D VDI для запуска САПР-систем», – сказал Денис Мухин.

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При этом несколько тысяч пользователей нельзя считать универсальным техническим порогом для перехода на ту или иную модель. Выбор зависит от отрасли, требований безопасности, используемых приложений, распределенности компании и уже существующей ИТ-среды. Исследование показывает общую закономерность: с ростом числа удаленных рабочих мест меняются и требования к их организации.

По прогнозу Strategy Partners, российский рынок VDI может вырасти с 4,8 млрд руб. в 2025 г. до 10,2–10,7 млрд руб. к 2030 г.

«Рост рынка связан не только с импортозамещением. Для крупных заказчиков все важнее становится не сам факт удаленного подключения, а возможность управлять большим количеством рабочих сред как единой системой. На таком масштабе требования к эксплуатации начинают влиять на выбор архитектуры не меньше, чем функциональность конкретного решения», – сказал Денис Мухин.

В исследовании приняли участие 262 представителя организаций из ИТ, финансового сектора, промышленности, госсектора, образования, ТЭК, медицины и других отраслей. Удаленный доступ к физическим рабочим станциям используют 56% респондентов, VDI – 50%, терминальные рабочие столы – 46%, публикацию приложений на терминальном сервере – 43%. Более половины участников сочетают несколько моделей одновременно.

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