«МегаФон» провел апгрейд сети в Копейске

Жители Копейска — одного их самых качающих городов Челябинской области —получили доступ к мобильному интернету на скоростях до 50 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» расширили покрытие сети и обеспечили более быструю передачу данных благодаря запуску нового оборудования сразу в нескольких локациях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения связаны с растущим спросом со стороны жителей пятого по численности города региона. Копейчане традиционно входят в топ-3 самых качающих пользователей мобильного интернета в Челябинской области. Один из телеком-объектов появился на улице Науки, вблизи от образовательных учреждений. Второй — на улице Федотьева, недалеко от автосервиса и кафе.

Базовые станции работают в среднечастотном диапазоне и могут обеспечивать скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Местные жители могут с комфортом общаться с близкими, обмениваться рабочими файлами, организовывать свой досуг и использовать нейросети для решения повседневных задач.

«Копейск — один из крупных городов Южного Урала. Для нас важно, чтобы местные жители могли беспрепятственно пользоваться стабильной голосовой связью и необходимыми цифровыми услугами. Установленное оборудование уже готово к работе в 5G и обеспечивает широкое покрытие и высокие скорости передачи данных даже в период максимальной нагрузки на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

C начала 2026 г. специалисты оператора запустили оборудование в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Кусе и в других локациях региона. В общей сложности работы затронули около 100 телеком-объектов.