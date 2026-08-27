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В «СерчИнформ Файловый аудитор» появился контроль данных в «Яндекс Трекер»

Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных – корпоративный менеджер задач «Яндекс Трекер». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Программа сканирует документы, вложенные в карточки задач, и автоматически присваивает метки по содержанию – например, «Персональные данные», «Коммерческая тайна», «Финансовая отчетность». ИБ-специалисты могут проверять файлы, отслеживать их расположение и историю изменений. Это помогает контролировать, что данные хранятся и обрабатываются в соответствии с правилами безопасности. А при интеграции с системой противодействия утечкам информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» можно усилить защиту – заблокировать загрузку в трекер документов с метками «Файлового аудитора».

«Мы последовательно расширяем интеграции наших продуктов с системами совместной работы. «Файловый аудитор» уже помогает контролировать данные в Jira и Confluence, теперь мы добавили и «Яндекс Трекер». Это особенно полезно для крупных компаний, которые используют менеджер задач, чтобы координировать работу большого числа сотрудников. Следовательно, неизбежно сталкиваются с рисками, когда документы ограниченного доступа появляются в общем, потому что в трекерах не действуют разграничения прав из файловой системы. «Файловый аудитор» контролирует эти риски и снижает вероятность утечек», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

«Файловый аудитор» и «СерчИнформ КИБ» также поддерживают интеграции с «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft 365 и другими корпоративными сервисами. Кроме того, системы могут контролировать данные на локальных станциях сотрудников, файловых и почтовых серверах, в сетевых папках, облаках и сервисах обмена файлами. Это делает защиту гибкой и доступной для любых конфигураций файловых хранилищ.

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