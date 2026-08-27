«Сбер» представил новую интеллектуальную колонку «СберБум 2.0» с «ГигаЧатом»

«Сбер» представил новую интеллектуальную колонку. «СберБум 2.0» — это более естественное общение, а ещё доступ к музыке и персональным сценариям умного дома даже без интернета. Разработкой занимается компания SberDevices.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «СберБум 2.0» подстраивается под вас, как никогда прежде. Вы сами выбираете её голос, настраиваете индивидуальные сценарии, которые упрощают не абстрактную, а конкретно вашу жизнь. Это новый этап развития интеллектуальных устройств «Сбера» — и новые персональные возможности для каждого».

Теперь общение с колонкой — это живой разговор с естественной интонацией. При этом доступны три голоса — один мужской, два женских – и три стиля общения: деловой, нейтральный, дружелюбный. Пользователь также может выбрать, будет ли колонка обращаться на «ты» или на «вы». Для максимально гибкого диалога добавили возможность уточнять контекст запроса и добавлять новые данные, «перебивая» колонку и не произнося её имя. Можно задать несколько вопросов подряд, меняя тему на ходу.

Благодаря интеграции сенсора движения устройство не просто ждёт команд пользователя, а само проявляет инициативу. При настройке персонализированных сценариев с «ГигаЧат» колонка видит приближение пользователя и запускает нужное действие: напоминание, включает свет в прихожей при возвращении домой или выключает освещение по всему дому, если движения нет. Например, если пользователь пропустил напоминание, колонка скажет: «Ты пропустил, обрати на это внимание». Это индивидуальные сценарии, которые работают не по расписанию, а под запрос конкретного человека.

«СберБум 2.0» наряду с Zigbee поддерживает протокол Matter over Wi-Fi. Теперь к устройству можно подключать умные девайсы, которые работают по этому протоколу — от ламп и розеток до датчиков и реле. Интеграция Matter over Wi-Fi расширяет возможности умного дома «Сбер» в офлайн-режиме: сценарии с Matter-устройствами наравне со сценариями с Zigbee-устройствами могут работать без интернета. Дополнительно в «СберБум 2.0» благодаря локальной модели реализована возможность управлять умными устройствами голосовыми командами, даже в офлайн режиме.

Интеллектуальная колонка «СберБум 2.0» оснащена басовым динамиком мощностью 50 Вт и двумя динамиками, расположенными под специально выверенным углом, что даёт эффект стереозвука. Четыре микрофона быстро и точно распознают запрос даже в шумной комнате. Функция бесшовной коррекции воспроизведения под окружающие условия (room correction) обеспечивает объёмный насыщенный звук с учётом особенностей помещения, а пользовательский эквалайзер, настраиваемый в приложении, позволяет дополнительно адаптировать звучание под персональные предпочтения. Также появилась возможность прослушивания музыки даже без подключения к интернету. Доступно скачивание на устройство более 200 треков из музыкальной библиотеки, которые можно воспроизводить в офлайн-режиме и управлять ими голосом.

«СберБум 2.0» оснащена монохромным LED-дисплеем и LED-RGB-кольцом. На экране по запросу пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике. Устройство может выражать свои эмоции с помощью анимациий, а амбиентное LED-RGB-кольцо даёт мягкую подсветку, которая адаптируется под настроение, музыкальный ритм или выбранный сценарий, добавляя пространству уюта и атмосферы. Внешнее тканевое покрытие колонки отличается высокой износостойкостью, а форм-фактор сохраняет преемственность с предыдущими поколениями умных колонок «СберБум». Устройство гармонично дополнит любую комнату — от минималистичной гостиной до уютной спальни.

«СберБум 2.0» уже доступна для предзаказа на официальном сайте компании SberDevices.ru по цене 21990 руб.. С 15 сентября 2026 продажи начнутся на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники.