Разделы

Техника Искусственный интеллект
|

«Сбер» представил новую интеллектуальную колонку «СберБум 2.0» с «ГигаЧатом»

«Сбер» представил новую интеллектуальную колонку. «СберБум 2.0» — это более естественное общение, а ещё доступ к музыке и персональным сценариям умного дома даже без интернета. Разработкой занимается компания SberDevices.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «СберБум 2.0» подстраивается под вас, как никогда прежде. Вы сами выбираете её голос, настраиваете индивидуальные сценарии, которые упрощают не абстрактную, а конкретно вашу жизнь. Это новый этап развития интеллектуальных устройств «Сбера» — и новые персональные возможности для каждого».

Теперь общение с колонкой — это живой разговор с естественной интонацией. При этом доступны три голоса — один мужской, два женских – и три стиля общения: деловой, нейтральный, дружелюбный. Пользователь также может выбрать, будет ли колонка обращаться на «ты» или на «вы». Для максимально гибкого диалога добавили возможность уточнять контекст запроса и добавлять новые данные, «перебивая» колонку и не произнося её имя. Можно задать несколько вопросов подряд, меняя тему на ходу.

Благодаря интеграции сенсора движения устройство не просто ждёт команд пользователя, а само проявляет инициативу. При настройке персонализированных сценариев с «ГигаЧат» колонка видит приближение пользователя и запускает нужное действие: напоминание, включает свет в прихожей при возвращении домой или выключает освещение по всему дому, если движения нет. Например, если пользователь пропустил напоминание, колонка скажет: «Ты пропустил, обрати на это внимание». Это индивидуальные сценарии, которые работают не по расписанию, а под запрос конкретного человека.

sber_aura09.07.26_0790.jpg

«СберБум 2.0» наряду с Zigbee поддерживает протокол Matter over Wi-Fi. Теперь к устройству можно подключать умные девайсы, которые работают по этому протоколу — от ламп и розеток до датчиков и реле. Интеграция Matter over Wi-Fi расширяет возможности умного дома «Сбер» в офлайн-режиме: сценарии с Matter-устройствами наравне со сценариями с Zigbee-устройствами могут работать без интернета. Дополнительно в «СберБум 2.0» благодаря локальной модели реализована возможность управлять умными устройствами голосовыми командами, даже в офлайн режиме.

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов
Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов Телеком

Интеллектуальная колонка «СберБум 2.0» оснащена басовым динамиком мощностью 50 Вт и двумя динамиками, расположенными под специально выверенным углом, что даёт эффект стереозвука. Четыре микрофона быстро и точно распознают запрос даже в шумной комнате. Функция бесшовной коррекции воспроизведения под окружающие условия (room correction) обеспечивает объёмный насыщенный звук с учётом особенностей помещения, а пользовательский эквалайзер, настраиваемый в приложении, позволяет дополнительно адаптировать звучание под персональные предпочтения. Также появилась возможность прослушивания музыки даже без подключения к интернету. Доступно скачивание на устройство более 200 треков из музыкальной библиотеки, которые можно воспроизводить в офлайн-режиме и управлять ими голосом.

«СберБум 2.0» оснащена монохромным LED-дисплеем и LED-RGB-кольцом. На экране по запросу пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике. Устройство может выражать свои эмоции с помощью анимациий, а амбиентное LED-RGB-кольцо даёт мягкую подсветку, которая адаптируется под настроение, музыкальный ритм или выбранный сценарий, добавляя пространству уюта и атмосферы. Внешнее тканевое покрытие колонки отличается высокой износостойкостью, а форм-фактор сохраняет преемственность с предыдущими поколениями умных колонок «СберБум». Устройство гармонично дополнит любую комнату — от минималистичной гостиной до уютной спальни.

«СберБум 2.0» уже доступна для предзаказа на официальном сайте компании SberDevices.ru по цене 21990 руб.. С 15 сентября 2026 продажи начнутся на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

Сбербанк по-крупному обновил умную колонку «СберБум». Все идеи подсмотрены у «Яндекс Станции»

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

Создан суперсовременный аккумулятор, который заряжается за доли секунды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще